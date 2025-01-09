Когда убирать ёлку, чтобы разбогатеть, встретить любовь и наполнить дом счастьем

С давних времён люди связывали уборку новогоднего деревца с различными приметами, веря, что от этого зависит благополучие в новом году. Одни считают, что чем дольше стоит ёлка, тем больше удачи она принесёт. Другие, напротив, спешат попрощаться с новогодней красавицей, чтобы не задерживать счастье и богатство. В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее популярных дат для уборки ёлки в январе 2025 года, основанных на народных приметах и астрологических прогнозах. А также обсудим, какая из них наиболее благоприятна для привлечения богатства и обретения счастья.

В какие дни января нужно убирать новогоднюю ёлку? Фото © «Шедеврум»

Уборка новогодней ёлки — это не просто физический процесс, но и важный ритуал, который может повлиять на энергетику вашего дома и жизнь в целом. В эзотерике считается, что каждая дата имеет свои уникальные вибрации и энергии, которые могут помочь в привлечении желаемого. Почему именно 14, 16, 18 и 22 января являются подходящими датами для этого ритуала?

14 января: Привлечение энергии изобилия и процветания

В какой день убрать новогоднюю ёлку, чтобы привлечь изобилие? Фото © «Шедеврум»

14 января — дата, когда энергия изобилия начинает активно проявляться. В этот день рекомендуется убирать ёлку, чтобы освободить пространство для новых возможностей и финансовых потоков. С точки зрения эзотерики ёлка символизирует старые циклы и завершение года, а её уборка 14 января позволяет «закрыть» старые дела и освободить место для новых начинаний.

В этот день также можно проводить ритуалы на привлечение изобилия. Например, зажечь свечу зелёного цвета, которая символизирует богатство, и произнести аффирмации о процветании. Это поможет вам настроиться на волну изобилия и привлечь в свою жизнь финансовый успех.

16 января: Наполнение дома богатством и финансовым успехом

Волшебная дата 2025 года: как 16 января поможет вам разбогатеть? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Swarga

16 января — дата, когда энергия финансового успеха особенно сильна. Убирая ёлку в этот день, вы не только завершаете новогодние праздники, но и создаёте пространство для притока денег и материального благополучия. В эзотерике считается, что в этот день стоит проводить ритуалы на привлечение богатства.

Рекомендуется 16 января разместить в доме символы богатства, такие как монеты или изображения денег, и произнести молитвы или мантры, связанные с финансовым успехом. Это поможет вам настроить свою энергетику на получение материальных благ и привлечь удачу в финансовых делах в 2025 году.

18 января: Привлечение удачи во всех делах

Как стать счастливым в 2025 году, убрав ёлку 18 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cristian Barleanu

18 января удача и успех находятся в гармонии. Уборка ёлки в этот день поможет вам освободить пространство для новых начинаний и привлечь удачу во всех сферах жизни. Эзотерики рекомендуют именно 18 января проводить ритуалы на успех и удачу, чтобы настроить свою энергетику на позитивные изменения.

Вы можете создать «уголок удачи» в своём доме, разместив в нём амулеты и денежные символы, например подкову, фигурку жабы с монетой или несколько золотых монет. Также полезно 18 января произнести аффирмации о том, что вы открыты для удачи и готовы принимать её в свою жизнь. Это поможет привлечь в 2025 году положительные события и возможности.

22 января: Заманивание в дом энергии любви и счастья

Как привлечь любовь в 2025 году: ритуал с ёлкой на 22 января. Фото © «Шедеврум»

22 января — волшебная дата, когда энергии любви и счастья особенны отзывчивы. Убирая ёлку в этот день, вы не только завершаете новогодние праздники, но и открываете двери для новых эмоций и отношений. Эзотерика утверждает, что в этот день стоит проводить ритуалы на привлечение любви и счастья в свою жизнь.

Рекомендуется 22 января создать атмосферу любви в доме: зажгите свечи, поставьте цветы и включите музыку, которая вызывает положительные эмоции. Также полезно помечтать о любви и счастье, чтобы настроить свою энергетику на позитивные изменения в личной жизни в 2025 году.