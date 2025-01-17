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17 января, 12:37

Спасти Дэвида Линча. Торакальный хирург рассказал, можно ли было продлить жизнь гению кино

Хирург Нефедов не исключает, что Дэвида Линча спасла бы трансплантация лёгкого

американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч. Фото © Sergii Kharchenko/NurPhoto via ZUMA Press

американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч. Фото © Sergii Kharchenko/NurPhoto via ZUMA Press

Эмфизема – недуг, которым страдал культовый режиссёр Дэвид Линч — занимает третье место по смертности среди всех болезней. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-онколог, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.

По его словам, Линча сгубила одна из форм хронической обструктивной болезни лёгких с разрушением альвеол — маленьких воздушных пузырьков, через которые в кровь попадает кислород. В результате, констатирует медик, лёгкие теряют эластичность, растягиваются, и человеку становится трудно дышать.

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Эмфизема запускает процесс истончения альвеол, в ходе болезни они лопаются. Вместо анатомически здорового состояния легких, где внутри находится много пузырьков, образуются большие «мешки», которые плохо справляются с передачей кислорода в кровь. Из-за недостатка кислорода в крови, вызванной эмфиземой, страдает весь организм, особенно сердце и мозг. Основные симптомы болезни, как рассказывает врач, включают постоянную слабость, одышку (даже в состоянии покоя), хронический кашель, бочкообразную грудную клетку.

врач-онколог Андрей Нефедов

По словам собеседника Life.ru, основной причиной развития эмфиземы является курение. Токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают альвеолы, что приводит к их разрушению и снижению эластичности лёгочной ткани. Однако на начальных стадиях эмфизема часто остается незамеченной, так как основные симптомы в виде одышки и слабости связывают с плохой физической формой, возрастом или вредными привычками. Когда оказываются повреждены более 50–70% лёгочной ткани, симптомы становятся выраженными, но изменения уже необратимы. Именно поэтому важно обращаться к пульмонологу или торакальному хирургу при первых тревожных сигналах.

«Лучший способ предотвратить эмфизему – отказаться от курения как можно скорее. Если сделать самостоятельно это не получается, то стоит обратиться к психологу и наркологу, применить фармакотерапию, а также позвонить на горячую линию для отказа от курения», — объяснил Нефедов.

Если же болезнь уже развилась, полностью вылечить её нельзя, но можно остановить прогрессирование с помощью отказа от курения, бронхорасширяющих препаратов и кислородотерапии. При тяжелых случаях заболевания применяется хирургическое лечение для уменьшения перерастянутых участков лёгочной ткани, а в терминальной стадии возможна даже трансплантация лёгких.

Дэвид Линч последние два года страдал от эмфиземы лёгких, вызванной курением
Дэвид Линч последние два года страдал от эмфиземы лёгких, вызванной курением

О смерти режиссёра 16 января сообщила его семья. Ему было 78 лет. Кроме кино, Линч также занимался живописью, музыкой и фотографией. Он создал свой собственный стиль и стал одним из самых влиятельных режиссёров современного искусства.

Ольга Годуненко
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