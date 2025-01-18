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18 января, 02:25

«Идол мосфильмовцев»: Ушедшего из жизни Линча окрестили путеводной звездой русского кино

Режиссёр Сокуров назвал Дэвида Линча путеводной звездой русского кино

Российский режиссёр Александр Сокуров назвал ушедшего из жизни Дэвида Линча «путеводной звездой» для местного киноискусства.

«Русское кино было бы потеряно без обожаемого в России Линча. Он идол для мосфильмовцев и московской кинематографии. Настоящая путеводная звезда», — приводит слова Сокурова «Газета.ru».

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Также мнение о потере легендарного сценариста выразил режиссёр Владимир Хотиненко. Он оценил смерть Линча как огромную утрату.

«Я словно родственника потерял», — прокомментировал Хотиненко.

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Дэвид Линч, выдающийся режиссёр и сценарист из США, скончался на 79-м году жизни. Последние два года он боролся с эмфиземой лёгких. Он не мог обходиться без кислородной маски, а самостоятельно двигаться становилось всё труднее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Лия Мурадьян
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