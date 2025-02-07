Легенды с прибалтийским акцентом: 7 культовых актёров, которых часто видели в кино СССР

Как только в советском кино появлялся утончённый, элегантный персонаж с «иностранным» шармом, почти наверняка его играл кто-то из прибалтийских актёров. Эти артисты были настоящими звёздами, их лица запоминались, а роли — становились культовыми. Рассказываем о самых ярких.

Донатас Банионис — разведчик, художник, философ

Донатас Банионис: лучшие фильмы легенды советского кино. Фото © Кадр из фильма «Мёртвый сезон», режиссёр Савва Кулиш, сценаристы Александр Шлепянов, Владимир Вайншток / Kinopoisk

Этот литовский актёр был воплощением европейской элегантности. Его приглашали на роли иностранцев, а в фильме «Мёртвый сезон» он сыграл разведчика, выдававшего себя за иностранца. Донатас Банионис был лицом интеллектуального советского кино: «Солярис», «Берегись автомобиля», «Операция «Трест» — его герои всегда умны и аристократичны.

Мирдза Мартинсоне — латвийская королева экранов

Мирдза Мартинсоне: как актриса покорила СССР. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Улдис Паже

Когда в кадре появлялась Мирдза Мартинсоне, зрители замирали. Красота, грация, харизма — этот коктейль мгновенно сделал её одной из самых популярных актрис СССР. В кино она пришла в 70-х, а уже в 1975 году покорила всех в «Стрелах Робин Гуда», сыграв леди Анну. Позже были «Мираж», «Отряд специального назначения» и ещё десятки ролей, в которых Мирдза неизменно выглядела аристократично и эффектно. Личная жизнь у актрисы оказалась не менее насыщенной. Её брак с коллегой Мартыньшем Вердыньшем продлился 20 лет, но выдержать бешеный ритм её карьеры он не смог. После 90-х актриса почти пропала с экранов, но в 2000-х вернулась в кино и сериалы.

Юозас Будрайтис — мужчина с тайной

Юозас Будрайтис: загадочный герой советских фильмов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Этот актёр мог бы сниматься в Голливуде — настолько киногеничными были его черты. В СССР Юозас Будрайтис играл иностранцев, авантюристов, загадочных мужчин. «Щит и меч», «Четвёртый», «Король Лир» — его герои всегда были окутаны ореолом тайны. Будрайтис до сих пор снимается в кино, а в Литве он — настоящая легенда.

Эве Киви — эстонская роковая женщина

Эве Киви: роковая женщина советского экрана. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Если в советском кино и была женщина-загадка, то, скорее всего, это была Эве Киви. Эстонская актриса дебютировала ещё в 50-х, но настоящую славу ей принесла роль в фильме «Сампо». Позже были «Не может быть!», «Судьба резидента» и «Руслан и Людмила». В жизни Киви тоже хватало страсти. Она дважды выходила замуж, но по-настоящему бурным был роман с американским певцом Дином Ридом. Ради него Эве оставила второго мужа, но союз не сложился. В 90-х Эве Киви ушла с экранов, занялась телевидением и даже написала книгу о своей жизни.

Лембит Ульфсак — мистер загадка

Лембит Ульфсак: мистер Эй и другие роли звезды. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Эстонский актёр с интеллигентной внешностью. Он был Тилем Уленшпигелем, Паганелем, мистером Эй в «Мэри Поппинс, до свидания». В европейском кино Лембита Ульфсака тоже высоко ценили. Он ушёл из жизни в 2017 году, но оставил после себя десятки ролей, которые не забываются.

Регина Разума — балет, драма и страсть

Регина Разума: балерина, актриса, легенда кино. Фото © Kinopoisk.ru

Эта латвийская актриса начинала как балерина, но судьба распорядилась иначе. Уже в 70-х её лицо стало узнаваемым, а после «Стрел Робин Гуда» Регину начали узнавать на улицах. Регину Разуму любили за благородство, пластичность и умение играть не просто красавиц, а женщин с характером. Её личная жизнь — отдельная история. Дважды Регина была замужем за художниками, но всё разрушила любовь с первого взгляда к эстонскому композитору. Десять лет они жили на две страны, но в итоге актриса выбрала свободу. Сейчас Регина Разума продолжает работать в театре и время от времени появляется в кино.

Ивар Калныньш — главный сердцеед СССР

Ивар Калныньш: главный сердцеед советского кино. Фото © Kinopoisk.ru

Этот латышский актёр стал секс-символом советского кино. Сериал «Зимняя вишня» сделал Ивара Калныньша мечтой миллионов женщин. Он играл аристократов, красавцев, обаятельных плутов. В российском кино снимается до сих пор, оставаясь таким же элегантным.