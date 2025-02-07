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7 февраля, 15:39

Суд в Петербурге оштрафовал на ₽275 тысяч выпускницу медвуза за отказ работать в Мариуполе

Выпускницу петербургского медвуза оштрафовали за отказ работать в Мариуполе

В Петербурге суд взыскал 275 тысяч рублей с выпускницы Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Валерии Гуйва и её отца за отказ работать по распределению в Мариуполе в одном из филиалов Южного окружного медцентра Федерального медико-биологического агентства (ЮОМЦ ФМБА). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов.

«Петроградский районный суд взыскал солидарно с отца и дочери задолженность по возврату бюджетных средств, выплаченных в качестве мер социальной поддержки, в размере 168 500 рублей, штраф в размере 100 000 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 5 885 рублей, почтовые расходы в размере 487 рублей 53 копейки», — указано в сообщении.

В суде уточнили, что студентка обучалась в университете по целевому договору от 2017 года. Она обязалась освоить программу высшего профессионального образования и в течение двух месяцев после получения диплома заключить трудовой договор с медцентром в Мариуполе сроком на три года. В 2023 году студентка окончила учебное заведение, но никуда не поехала. В связи с этим университет потребовал от ответчиков возместить его затраты на выплату студентке стипендии и заплатить штраф.

Адвокат студентки отметил, что работа в Мариуполе представляет угрозу для жизни и здоровья его клиентки, но суд не принял этот довод. Суд не нашёл основания для освобождения выпускницы от обязательств договора, так как она получила полноценное образование и соцподдержку от университета. Кроме того, в суде доказали, что у девушки нет уважительных причин для отказа.

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А ранее Life.ru писал, что Минздрав РФ планирует ввести обязательную отработку для выпускников медвузов. Как сообщали СМИ, в ведомстве планируют установить обязательный срок отработки для студентов вузов в государственных и частных клиниках — не менее трёх лет, а для учащихся колледжей — два года. Минздрав также предложил штрафовать выпускников медвузов за отказ от отработки.

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Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Дарья Нарыкова
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