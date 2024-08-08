17-летняя курсантка Ушаковки решила поехать на СВО вслед за отцом Минтранс: Студентка университета Ушакова отправится в ЛНР волонтёром-медиком 8 августа, 14:05 Анна Дерий. Обложка © Минтранс РФ

Курсант Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Анна Дерий решила своим примером доказать, что каждый может внести свой вклад в победу. Девушка намерена отправиться в ЛНР в качестве медицинского волонтёра. Об этом рассказали в Минтрансе РФ.

Для 17-летней Дерий это будет не первая поездка. Она уже оказывала помощь раненым в одном из госпиталей ЛНР. Сейчас Анна хочет вернуться в зону спецоперации на зимних каникулах и продолжить помогать врачам. По её словам, это будет бесценный опыт и возможность перенять навыки профессионалов в деле оказания медицинской помощи военным, потому что своё будущее она связывает с медициной.

Дерий окончила третий курс по специальности "Сестринское дело". Семья одобрила решение студентки, ведь отец девушки сам служит в зоне СВО. Анна уже получила благодарность от 195-го отдельного медицинского батальона за работу в июле этого года в больнице Луганска. Она научилась запросто снимать швы, промывать открытые раны, ассистировать врачам.

Ранее сообщалось, что волонтёры #МЫВМЕСТЕ совместно с Российским Красным Крестом помогают жителям Курской области, которые оказались под обстрелами киевского режима. Добровольцы организуют обеспечение пунктов временного размещения (ПВР), приём гуманитарной помощи, а также помогают гражданам в транспортировке в безопасные районы.

Авторы Татьяна Миссуми