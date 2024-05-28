В Амурской области волонтёры изготовили 500 упаковок сухого душа для бойцов СВО В Амурской области активисты приготовили наборы с сухим душем для бойцов СВО. Обложка © Telegram / Добро-Информ

В селе Толстовка Амурской области женский совет одной из воинских частей изготовил более 500 упаковок сухого душа для солдат, находящихся на передовой в зоне спецоперации. Кадрами делится телеграм-канал "Добро-Информ".

В Амурской области активисты приготовили наборы с сухим душем для бойцов СВО. Обложка © Telegram / Добро-Информ

В Амурской области активисты приготовили наборы с сухим душем для бойцов СВО. Обложка © Telegram / Добро-Информ

Каждый набор помещён в герметичный пакет, который удобен в хранении, использовании и транспортировке. Помогать активистам пришли даже подростки. Сухой душ предназначен тем бойцам, которые временно не могут полноценно помыться из-за активных боевых действий. Сейчас груз готовят к отправке в зону СВО.

Ранее сообщалось, что в Воронеже по инициативе Молодёжного крыла Народного фронта стартовало производство электронной "начинки" для систем сброса снарядов. Необходимые на фронте детали изготавливают волонтёры и студенты на базе одного из местных университетов.

Авторы Татьяна Миссуми