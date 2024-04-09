"Очень сильно помогает": Россиянам рассказали, как написать и отправить письмо поддержки бойцам СВО

Для военных, защищающих нашу Родину очень важны слова поддержки. Даже небольшая весточка от незнакомого человека способна поднять настроение и боевой дух бойца. Волонтёр фонда "Своих не бросаем", пожелавшая остаться анонимной, рассказала, как составить и отправить письмо в зону СВО.

По её словам, военнослужащему будет легче представить отправителя и установить с ним мысленный контакт, если автор письма напишет имя, расскажет из какого города, чем занимается и сколько ему лет. Перед написанием адресанту тоже важно создать образ солдата: вообразить где и в какой обстановке он находится. Стоит рассказать о чувствах, которые вы испытываете, когда думаете о происходящем в зоне СВО, о бойцах, о подвигах, которые они совершают.

"Важно написать слова поддержки, чтобы укрепить их дух — ими можно завершить послание, добавив несколько позитивных пожеланий. Поверьте, это очень сильно помогает. Я смотрела сотни видео, как взрослые мужики, прошедшие через страшные бои, читают письма школьников и плачут. Часто они хранят послания в нагрудных карманах, носят их как обереги в госпиталях, относятся к ним очень трепетно и бережно", — сказала волонтёр в беседе с порталом "Страсти".

Если в зоне СВО находится знакомый или родственник, нужно узнать у него или в военкомате по месту призыва номер воинской части. Письмо или посылку можно оформить в ближайшем отделении почты, там подскажут как это сделать. Письмо незнакомому бойцу со словами поддержки нужно отправлять по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии. На конверте указать "Письмо солдату".