В Минобороны показали, как доставляют письма бойцам в зону СВО
Минобороны РФ: Количество писем от родных бойцам СВО увеличилось в разы
Минобороны РФ продолжает доставлять почтовые отправления военным, которые участвуют в СВО. На фронт отправляют посылки от родственников и близких бойцов, в обратную сторону идут письма с передовой. Ведомство опубликовало кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа.
Бойцам СВО доставляют корреспонденцию от родных. Видео © Минобороны РФ
В ведомстве уточнили, что всю корреспонденцию сортируют в Москве, а затем распространяют по направлениям, там послания от родных для военных развозят на бронемашинах.
"Мы всегда из дома ждём посылку, мы в принципе ни в чём не нуждаемся. Например, у меня есть бабушка и для неё приятно, когда она мне пишет письмо и когда я ей отправляю письмо обратно", — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Комсомолец.
В Минобороны указали, что объёмы посылок из тыла увеличились в разы. Поэтому машина ФПС теперь заполняется посылками и письмами до самого верха.
Ранее Лайф писал о том, что доброволец из Хабаровска ищет девочку, которая спасла ему жизнь письмом в зону СВО.
Минобороны РФ