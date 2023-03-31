В Минобороны показали, как доставляют письма бойцам в зону СВО

Минобороны РФ продолжает доставлять почтовые отправления военным, которые участвуют в СВО. На фронт отправляют посылки от родственников и близких бойцов, в обратную сторону идут письма с передовой. Ведомство опубликовало кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа.

Бойцам СВО доставляют корреспонденцию от родных. Видео © Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что всю корреспонденцию сортируют в Москве, а затем распространяют по направлениям, там послания от родных для военных развозят на бронемашинах.

"Мы всегда из дома ждём посылку, мы в принципе ни в чём не нуждаемся. Например, у меня есть бабушка и для неё приятно, когда она мне пишет письмо и когда я ей отправляю письмо обратно", — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Комсомолец.

В Минобороны указали, что объёмы посылок из тыла увеличились в разы. Поэтому машина ФПС теперь заполняется посылками и письмами до самого верха.