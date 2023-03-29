В теле отбившегося от гранат ВСУ бойца оставили более 50 осколков
Отбившийся от гранат ВСУ Герой ДНР Худайнуров вернулся после больницы к жене и детям
Обложка © VK / Рустам Худайнуров
Боец из народной милиции ДНР 41-летний Рустам Худайнуров — тот самый солдат, на которого снял скандальную пародию тиктокер Некоглай, — завершил лечение в Петербурге и вернулся домой. Об этом сообщает kp.ru.
Герой Донбасса провёл в больнице 5 месяцев. Боец рассказал, что жена и ребёнок тщательно готовились к приезду Рустама, и сам он вернулся не с пустыми руками — купил сыну игрушечный танк.
"Он [сын] очень обрадовался, теперь играет с ним. Жена и дочь мной гордятся. Супруга приготовила мне стол. Это был мой первый домашний обед почти за год. Сейчас я оформляю бумаги для прохождения врачебной комиссии, которая решит мою дальнейшую судьбу. А пока я её жду, мы занимаемся с сыном: лепим, рисуем. Жена работает, поэтому я домашними делами занимаюсь, грубо говоря, на хозяйстве", — поделился Худайнуров.
Однако полученные травмы до сих пор дают о себе знать. Боец ещё хромает и жалуется на боль в руке. Он также рассказал о последствиях того "боя" с гранатами, летящими с дрона ВСУ, благодаря чему о герое узнал весь мир.
"В целом здоровью уже ничего не угрожает, но во мне осталось больше 50 осколков от гранат: вся правая сторона. Осколки не будут удалять, потому что для этого надо меня всего исполосовать. Поэтому живу с ними. Но бодрость духа не теряю!", — сказал Рустам.
Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами несколько раз отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. Героического бойца долго искали. Оказалось, что Рустам Худайнуров не хотел шумихи и не признавался, что на видео, поразившем весь мир, именно он.