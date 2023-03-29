В теле отбившегося от гранат ВСУ бойца оставили более 50 осколков

Боец из народной милиции ДНР 41-летний Рустам Худайнуров — тот самый солдат, на которого снял скандальную пародию тиктокер Некоглай, — завершил лечение в Петербурге и вернулся домой. Об этом сообщает kp.ru.

Герой Донбасса провёл в больнице 5 месяцев. Боец рассказал, что жена и ребёнок тщательно готовились к приезду Рустама, и сам он вернулся не с пустыми руками — купил сыну игрушечный танк.

"Он [сын] очень обрадовался, теперь играет с ним. Жена и дочь мной гордятся. Супруга приготовила мне стол. Это был мой первый домашний обед почти за год. Сейчас я оформляю бумаги для прохождения врачебной комиссии, которая решит мою дальнейшую судьбу. А пока я её жду, мы занимаемся с сыном: лепим, рисуем. Жена работает, поэтому я домашними делами занимаюсь, грубо говоря, на хозяйстве", — поделился Худайнуров.

Однако полученные травмы до сих пор дают о себе знать. Боец ещё хромает и жалуется на боль в руке. Он также рассказал о последствиях того "боя" с гранатами, летящими с дрона ВСУ, благодаря чему о герое узнал весь мир.