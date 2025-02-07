В Минздраве разъяснили введение отработок для выпускников российских медвузов

Минздрав России разработал проект, согласно которому все выпускники медвузов будут обязаны проходить практику в медицинских учреждениях, работающих по системе ОМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, выпускникам медвузов будет предоставлено право выбора региона и места работы для обязательной практики, при условии наличия вакантных мест. Однако, если студенты, обучавшиеся на бюджетной основе, откажутся выполнить эту практику, им грозит штраф.

Студенты, обучавшиеся по целевым договорам, не смогут выбирать учреждение для практики — они обязаны трудоустроиться в организации в соответствии с ранее заключёнными соглашениями.

«Минздрав не рассматривает модель распределения, которая существовала в СССР, а именно направление выпускников в определённые государственные медицинские организации и конкретные субъекты РФ», — сообщили в ведомстве.