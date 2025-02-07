Россияне чаще всего стрессуют на работе в самом суровом регионе страны

Абсолютное большинство россиян испытывает стресс на работе, причём 17% заявляют об очень высоком уровне эмоционального напряжения, 30% говорят о высоком стрессе, а 37% жалуются на умеренный. Больше всего негативному состоянию подвержены жители самого сурового региона страны — Челябинской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru».

По данным издания, наиболее стойкими оказались жители Воронежской области, где 18% участников опроса умудряются работать вообще без стресса. Также опрос показал, что почти половина респондентов хочет, чтобы услуги психолога им оплачивал работодатель. Пойти к специалисту из-за стресса на работе готовы более 60% опрошенных. 54% россиян обещают стать более лояльными к работодателю, если он обеспечит доступ к психологу.