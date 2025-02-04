Россияне выбрали играть в The Sims вместо похода к психологу

Более половины россиян хотя бы раз пробовали играть в The Sims. По данным опроса, результаты которого публикует «Лента.ру», 53% россиян хотя бы раз играли в знаменитый симулятор жизни, 16% слышали о серии игр, а 12% знакомы с соответствующим контентом.

Многие россияне играют в The Sims ради возможности поднять настроение (45%). Также опрошеннын ассоциируют игру с шансом смоделировать свою идеальную жизнь (23%) или весело провести время с друзьями (21%). 16% респондентов воспринимают серию как источник любимых мемов и шуток. Среди игровых активностей наиболее популярной является создание новых персонажей — этот вариант выбрали 63% участников опроса. 54% респондентов наслаждаются тем, что могут выплеснуть негативные эмоции на персонажей, а 37% предпочитают развивать их навыки. Более трети опрошенных отметили, что им нравится строить и обустраивать дома, а четверть респондентов сосредоточены на развитии отношений между персонажами. Лишь 5% указали, что строят карьеру для своих героев.

Большинство участников опроса использовали чит-коды для увеличения игровой валюты. 9% отметили, что чит-коды помогали им в строительстве или разрушении зданий, а 7% использовали их для отключения режима старения. Примерно четверть респондентов не прибегали к чит-кодам.

Наиболее популярным чит-кодом среди игроков является motherlode, позволяющий увеличить количество игровой валюты — его выбрали 59% опрошенных. 17% назвали любимым чит-кодом sims.fillallcommodities, который удовлетворяет потребности всех персонажей, а 12% отметили rosebud, который также увеличивает игровую валюту для персонажа.