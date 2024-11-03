Геймдизайнер Дурново оценил возможность появления российского аналога Sims

Несколько лет назад в России хотели запретить популярный симулятор жизни The Sims. Игру обвиняли в пропаганде ЛГБТ* и жестокости. В новом выпуске шоу «Дайте сказать!» основатель студии «Липсар» и геймдизайнер Глеб Дурново оценил будущее симуляторов жизни и рассказал, может ли появиться отечественный аналог The Sims.

Геймдизайнер Дурново оценил возможность появления российского аналога The Sims. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Сейчас на подходе китайский аналог «Симс», который по графике очень сильно делает оригинал. Вот будут ли там вот эти вещи? Насколько я слышал, не будет, впрочем, посмотрим. Эту нишу на рынке точно кто-нибудь займет, 100%. Я думаю, наши разработчики вполне способны сделать правильный «Симс» с точки зрения избегания ненужных смыслов, туда вложенных. Но опять же, команд у нас много, инвестиций мало», — сказал Дурново.

Геймдизайнер уверен, что симуляторы жизни не выйдут из моды в ближайшее время. Кроме того, они не потеряют своей популярности, если убрать из них жестокость и другие спорные моменты. В Sims в основном играет женская аудитория, которой моменты агрессии в основном неинтересны, отметил Дурново.

Полный выпуск ток-шоу «Дайте сказать!» с Глебом Дурново можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». На YouTube без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.

Ранее в Правительстве РФ поддержали идею создания отечественного аналога Sims. В Минцифры заявили, что готовы изучить предложения отечественных разработчиков при их поступлении.