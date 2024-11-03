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3 ноября, 10:26

Геймдизайнер раскрыл секрет популярности игры Atomic Heart на Западе

Геймдизайнер Дурново: Игра Atomic Heart выстрелила на Западе из-за тематики

Компьютерная игра Atomic Heart, сделанная в РФ, получила мировую популярность благодаря качественному использованию культуры постсоветской действительности в футуристической обработке. Об этом рассказывает геймдизайнер Глеб Дурново в шоу «Дайте сказать!»

Глеб Дурново в шоу «Дайте сказать!». Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Это очень достойный проект, потому что как минимум, тематика вот такого советпанка, она интересна. Это то, что интересно в первую очередь, на самом деле западному пользователю, потому что там такого нет, а наши как бы могут свой опыт, так сказать, жизни в СССР или пост СССР трансформировать в некий классный сеттинг», — говорит Дурново.

По словам эксперта, игра удовлетворяет интерес пользователя к советскому и постсоветскому периоду.

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VK / «Дайте сказать!»

Николай Рюмин
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