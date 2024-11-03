Геймдизайнер раскрыл секрет популярности игры Atomic Heart на Западе

«Это очень достойный проект, потому что как минимум, тематика вот такого советпанка, она интересна. Это то, что интересно в первую очередь, на самом деле западному пользователю, потому что там такого нет, а наши как бы могут свой опыт, так сказать, жизни в СССР или пост СССР трансформировать в некий классный сеттинг», — говорит Дурново.