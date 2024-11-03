Геймдизайнер раскрыл секрет популярности игры Atomic Heart на Западе
Геймдизайнер Дурново: Игра Atomic Heart выстрелила на Западе из-за тематики
Компьютерная игра Atomic Heart, сделанная в РФ, получила мировую популярность благодаря качественному использованию культуры постсоветской действительности в футуристической обработке. Об этом рассказывает геймдизайнер Глеб Дурново в шоу «Дайте сказать!»
Глеб Дурново в шоу «Дайте сказать!». Видео © VK / «Дайте сказать!»
«Это очень достойный проект, потому что как минимум, тематика вот такого советпанка, она интересна. Это то, что интересно в первую очередь, на самом деле западному пользователю, потому что там такого нет, а наши как бы могут свой опыт, так сказать, жизни в СССР или пост СССР трансформировать в некий классный сеттинг», — говорит Дурново.
По словам эксперта, игра удовлетворяет интерес пользователя к советскому и постсоветскому периоду.
Недавно Life.ru рассказывал, что в России разрабатывается новая компьютерная игра под названием «Отряд 22: ZOV», посвящённая событиям специальной военной операции (СВО). Она представляет собой стратегию в реальном времени с элементами тактического взаимодействия
VK / «Дайте сказать!»