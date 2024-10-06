Игра российских разработчиков погрузит геймеров в реалии украинского конфликта

В России при поддержке Министерства обороны разрабатывается новая компьютерная игра под названием «Отряд 22: ZOV», посвящённая событиям специальной военной операции (СВО). Она представляет собой стратегию в реальном времени с элементами тактического взаимодействия и будет рассказывать о ключевых эпизодах, произошедших в Донбассе, Мариуполе, Авдеевке и других местах.

Программисты из компании «Студия 22» работают над созданием продукта, который предоставит игрокам возможность узнать о военных событиях в интерактивной форме. Консультантом игры выступает Герой России Владислав Головин (позывной Струна), который делится опытом и знаниями о военной тактике, пишет газета «Известия».

Хотя Министерство обороны не финансирует проект, оно активно участвует в его разработке, обеспечивая правдоподобность описываемых событий и предоставляя доступ к моделям оружия. По словам начальника управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковника Эдуарда Масловского, консультантами игры являются реальные участники СВО, что добавляет игре реалистичности.

В игре будет несколько исторических кампаний, охватывающих ключевые моменты, такие как Донбасс (2014), Мариуполь (2022), контрнаступление (2023) и Авдеевка (2024). Ожидается, что игра выйдет в конце 2024 года и будет доступна только на платформе VK Play.