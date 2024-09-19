«Развиваться и любить Родину»: Эксперт объяснил, почему детям важно участвовать в военных играх
Эксперт Морозов: «Зарница 2.0» показала молодёжи примерное видение о боях
Отряд, принявший участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Обложка © Предоставлено Life.ru
Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» показывает подрастающему поколению примерный процесс боевых действий. Ребята, несмотря на возраст, должны быть готовы ко всему и продолжать любить свою страну, заявил Life.ru руководитель военно-патриотического клуба «Беркут», преподаватель Ирбитского гуманитарного колледжа Евгений Морозов.
Я считаю, что воспитательная функция заключалась в том, чтобы у подрастающего поколения было примерное видение о современных боях. Нужно быть готовым ко всему, развиваться и любить свою Родину.
«Актуальность игры в том, что ребята жили в полевых условиях больше недели. Для них проработали именно ту программу, в которой они могли проявить себя и командой, и индивидуально. Игра важна, потому что слова «патриотизм» и «патриот» сегодня стали очень актуальны. Эту любовь к стране необходимо продолжать, чтобы был охват. Если мы граждане нашей страны, то мы должны ценить и любить Родину», — заявил Морозов.
Участники военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Обложка © Предоставлено Life.ru
По словам эксперта, участие в «Зарнице 2.0» бойцов СВО стало главным и центральным «вау» всего мероприятия. Солдаты с помощью личного примера смогли показать детям, что каждому гражданину России нужно «стоять горой за свою Родину».
«У нас бы не было такого результата, если бы не поддержка родителей, сотрудников нашего колледжа, администрации и всех тех, кто в нас верил. Мы делаем общее дело», — заключил руководитель военно-патриотического клуба «Беркут».
Напомним, что в Волгограде прошёл финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участниками мероприятия стали 600 ребят из разных уголков России. Основой состязаний стали исторические документы времён Великой Отечественной войны. Церемонию награждения для участников провели 15 сентября на Мамаевом кургане. По словам эксперта, участники игры получили возможность побывать в экстремальных условиях, а само мероприятие оставило им воспоминания на всю жизнь. Главной фишкой игры стало то, что в ней приняли участие бойцы специальной военной операции. Они были наставниками команды и помогли сделать игру максимально приближённой к ведению боевых действий.