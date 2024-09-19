«Развиваться и любить Родину»: Эксперт объяснил, почему детям важно участвовать в военных играх

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» показывает подрастающему поколению примерный процесс боевых действий. Ребята, несмотря на возраст, должны быть готовы ко всему и продолжать любить свою страну, заявил Life.ru руководитель военно-патриотического клуба «Беркут», преподаватель Ирбитского гуманитарного колледжа Евгений Морозов.

Я считаю, что воспитательная функция заключалась в том, чтобы у подрастающего поколения было примерное видение о современных боях. Нужно быть готовым ко всему, развиваться и любить свою Родину. Евгений Морозов Руководитель военно-патриотического клуба «Беркут», преподаватель Ирбитского гуманитарного колледжа

«Актуальность игры в том, что ребята жили в полевых условиях больше недели. Для них проработали именно ту программу, в которой они могли проявить себя и командой, и индивидуально. Игра важна, потому что слова «патриотизм» и «патриот» сегодня стали очень актуальны. Эту любовь к стране необходимо продолжать, чтобы был охват. Если мы граждане нашей страны, то мы должны ценить и любить Родину», — заявил Морозов.

Участники военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Обложка © Предоставлено Life.ru

По словам эксперта, участие в «Зарнице 2.0» бойцов СВО стало главным и центральным «вау» всего мероприятия. Солдаты с помощью личного примера смогли показать детям, что каждому гражданину России нужно «стоять горой за свою Родину».

«У нас бы не было такого результата, если бы не поддержка родителей, сотрудников нашего колледжа, администрации и всех тех, кто в нас верил. Мы делаем общее дело», — заключил руководитель военно-патриотического клуба «Беркут».