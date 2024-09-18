Отец участницы «Зарницы 2.0»: Бойцы СВО помогли сделать игру реалистичной

Наставники команд «Зарницы 2.0», которые принимали участие в спецоперации, помогли за счёт своего реального опыта сделать игру максимально приближённой к ведению боевых действий. Об этом в беседе с Life.ru рассказал отец одной из участниц игры Роман.

«Думаю, наставники, принимавшие участие в СВО, помогли сделать игру более приближённой к ведениям боевых действий с применением современного вооружения и информационных технологий», — заметил мужчина.

По словам собеседника Life.ru, зарница была актуальна и интересна всегда. Только в настоящее время мы должны понимать, что игра позволяет детям приобрести навыки, которые сейчас особенно востребованы.

«Елизавета, моя дочь, очень довольна участием в игре. Самым важным считает получение знаний и навыков, а также возможность на практике воспользоваться современным оборудованием и техникой», — заключил отец девочки.