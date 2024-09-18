Отец участницы «Зарницы 2.0»: Бойцы СВО помогли сделать игру реалистичной
Участники «Зарницы 2.0». Обложка © Telegram / «Движение Первых. Патриоты»
Наставники команд «Зарницы 2.0», которые принимали участие в спецоперации, помогли за счёт своего реального опыта сделать игру максимально приближённой к ведению боевых действий. Об этом в беседе с Life.ru рассказал отец одной из участниц игры Роман.
«Думаю, наставники, принимавшие участие в СВО, помогли сделать игру более приближённой к ведениям боевых действий с применением современного вооружения и информационных технологий», — заметил мужчина.
По словам собеседника Life.ru, зарница была актуальна и интересна всегда. Только в настоящее время мы должны понимать, что игра позволяет детям приобрести навыки, которые сейчас особенно востребованы.
«Елизавета, моя дочь, очень довольна участием в игре. Самым важным считает получение знаний и навыков, а также возможность на практике воспользоваться современным оборудованием и техникой», — заключил отец девочки.
Ранее в Волгограде прошёл финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В нём поучаствовали более 600 юных граждан со всех уголков страны. Основу для состязания составляли исторические документы времён Великой Отечественной войны. Церемонию награждения провели 15 сентября на Мамаевом кургане. По словам эксперта, участники игры получают возможность побывать в экстремальных условиях, а само мероприятие оставит им воспоминания на всю жизнь.