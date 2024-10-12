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12 октября, 08:12

Финский киберспортсмен подговорил украинцев не жать руки русским после игры

Украинские киберспортсмены из NaVi не пожали руки россиянами на турнире

На международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 играли команды из Украины и России. После победы украинской команды Natus Vincere её игроки отказались пожать руку своим оппонентам из Virtus.pro.

Перед началом матча киберспортсмен украинской команды из Латвии NaVi Юстинас jL Лекавичюс ударился кулаком с членами российской команды Virtus.pro Давидом n0rb3r7 Даниеляном и Петром fame Болышевым. После завершения матча он и украинец Игорь w0nderful Жданов хотели пойти к российским спортсменам. Однако их остановил финн Алекси Aleksib Виролайнен.

Напомним, что на Олимпиаде 2024 года в Париже украинцам официально разрешили не пожимать руку русским после игры. Международные федерации одобрили такое решение.

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Freepik

Полина Никифорова
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