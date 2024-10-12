Финский киберспортсмен подговорил украинцев не жать руки русским после игры

На международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 играли команды из Украины и России. После победы украинской команды Natus Vincere её игроки отказались пожать руку своим оппонентам из Virtus.pro.

Перед началом матча киберспортсмен украинской команды из Латвии NaVi Юстинас jL Лекавичюс ударился кулаком с членами российской команды Virtus.pro Давидом n0rb3r7 Даниеляном и Петром fame Болышевым. После завершения матча он и украинец Игорь w0nderful Жданов хотели пойти к российским спортсменам. Однако их остановил финн Алекси Aleksib Виролайнен.