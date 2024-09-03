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3 сентября, 08:05

Обиженный украинец оскорбил российского чемпиона Паралимпиады: «Я проиграл недоразумению»

Паралимпиец с Украины Литвиненко оскорбил чемпиона из России Торсунова

Российского спортсмена Евгения Торсунова оскорбили на Паралимпиаде в Париже. Серьёзное заявление в сторону нашего атлета высказал бронзовый призёр в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко, которого задело поражение.

«Немножко скребёт на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я говорю о нейтральном атлете? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО», — сказал Литвиненко во время общения с украинскими журналистами.

Россияне Калашян и Сафронов завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Париже
Россияне Калашян и Сафронов завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Париже

Напомним, что россиянин Торсунов стал чемпионом Паралимпиады. Спортсмен завоевал золотую медаль в прыжках в длину в классе T36. В данной группе соревнуются люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Первое место как раз и задело украинского атлета, поэтому он и поругался на российского чемпиона. Кстати, это уже седьмая золотая медаль для нейтральных атлетов из России. Всего в активе сборной РФ 31 награда: семь золотых, 14 серебряных и десять бронзовых.

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Telegram / Паралимпийский комитет России

Наталья Афонина
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