Обиженный украинец оскорбил российского чемпиона Паралимпиады: «Я проиграл недоразумению»

Российского спортсмена Евгения Торсунова оскорбили на Паралимпиаде в Париже. Серьёзное заявление в сторону нашего атлета высказал бронзовый призёр в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко, которого задело поражение.

«Немножко скребёт на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я говорю о нейтральном атлете? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО», — сказал Литвиненко во время общения с украинскими журналистами.