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27 октября, 10:16

В правительстве поддержали идею создания российского аналога Sims

Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали идею создания аналога игры Sims

Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали идею о создании российского аналога популярной видеоигры Sims. Минцифры готово изучить предложения отечественных разработчиков при их поступлении. Это следует из ответа ведомств на соответствующее обращение депутатов Госдумы, которые в сентябре выступили с инициативой о создании симулятора жизни наподобие Sims, но с традиционными ценностями.

"Минтруд России полагает возможным поддержать идею о разработке видеоигры в жанре "симулятор жизни". Росмолодёжь также поддерживает указанную идею", — говорится в ответе Минцифры, выдержки из которого приводит РИА "Новости".

В ведомстве предложили вернуться к обсуждению этого вопроса на заседании Центра компетенции разработки (ЦКР) "Игровые сервисы" при поступлении от разработчиков дополнительных материалов по проекту.

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Ранее Лайф писал, что россиян призвали отказаться от пиратского контента ради отечественных видеоигр и сериалов. В Управлении Президента РФ по общественным проектам пояснили, что в противном случае отечественная сфера не сможет развиваться.

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Дарья Нарыкова
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