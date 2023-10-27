В правительстве поддержали идею создания российского аналога Sims
Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали идею создания аналога игры Sims
Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали идею о создании российского аналога популярной видеоигры Sims. Минцифры готово изучить предложения отечественных разработчиков при их поступлении. Это следует из ответа ведомств на соответствующее обращение депутатов Госдумы, которые в сентябре выступили с инициативой о создании симулятора жизни наподобие Sims, но с традиционными ценностями.
"Минтруд России полагает возможным поддержать идею о разработке видеоигры в жанре "симулятор жизни". Росмолодёжь также поддерживает указанную идею", — говорится в ответе Минцифры, выдержки из которого приводит РИА "Новости".
В ведомстве предложили вернуться к обсуждению этого вопроса на заседании Центра компетенции разработки (ЦКР) "Игровые сервисы" при поступлении от разработчиков дополнительных материалов по проекту.
Ранее Лайф писал, что россиян призвали отказаться от пиратского контента ради отечественных видеоигр и сериалов. В Управлении Президента РФ по общественным проектам пояснили, что в противном случае отечественная сфера не сможет развиваться.
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