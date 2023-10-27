В правительстве поддержали идею создания российского аналога Sims

Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали идею о создании российского аналога популярной видеоигры Sims. Минцифры готово изучить предложения отечественных разработчиков при их поступлении. Это следует из ответа ведомств на соответствующее обращение депутатов Госдумы, которые в сентябре выступили с инициативой о создании симулятора жизни наподобие Sims, но с традиционными ценностями.

"Минтруд России полагает возможным поддержать идею о разработке видеоигры в жанре "симулятор жизни". Росмолодёжь также поддерживает указанную идею", — говорится в ответе Минцифры, выдержки из которого приводит РИА "Новости".

В ведомстве предложили вернуться к обсуждению этого вопроса на заседании Центра компетенции разработки (ЦКР) "Игровые сервисы" при поступлении от разработчиков дополнительных материалов по проекту.