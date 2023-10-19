В Госдуме не исключили возможную блокировку World of Tanks в России

Видеоигра World of Tanks может подпасть под действие принятого Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, которые помогают врагам во время вооружённого конфликта и несут русофобские настроения. Об этом депутат Госдумы Антон Горелкин написал в телеграм-канале. Он добавил, что после вступления закона в силу Генпрокуратура может выступить с инициативой блокировки подобных игр.

"World of Tanks вроде бы даже подпадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооружённого конфликта. Не удивлюсь, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр", — написал он.

Горелкин предложил ввести альтернативу для геймеров. По мнению депутата, следует развивать российский Единый регулятор азартных игр. Он добавил, что сейчас благодаря отчислениям ЕРАИ финансово поддерживается отечественный спорт. Парламентарий добавил, что, если регулятор заходит в сферу видеоигр, нужно продумывать варианты финансовой поддержки с его стороны.