Разработчик World of Tanks начал собирать деньги на помощь Украине
Wargaming — разработчик популярной онлайн-игры World of Tanks — объявил о начале сбора денежных средств для оказания помощи Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Для этого пользователям предлагается приобрести специальные игровые наборы, выручка с которых будет передаваться неким представителям власти Незалежной.
Утверждается, что эти средства пойдут якобы на закупку машин скорой помощи и другой техники, а для заключения сделок будет использоваться платформа United24, созданная правительством Украины.
Более того, оказывается, что за последний год компания жертвовала деньги Незалежной, в том числе один миллион долларов: якобы на медицинскую помощь и оборудование.
Тем временем в игре SnowRunner от французского разработчика Focus Entertainment появится курганский вездеход "Бурлак". Он создан по реальной 3D-модели и фотографиям. Машина будет месить бездорожье.
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