Регион

Уведомления отключены

19 октября, 14:44

Разработчик World of Tanks начал собирать деньги на помощь Украине

Wargaming — разработчик популярной онлайн-игры World of Tanks — объявил о начале сбора денежных средств для оказания помощи Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Для этого пользователям предлагается приобрести специальные игровые наборы, выручка с которых будет передаваться неким представителям власти Незалежной.

Утверждается, что эти средства пойдут якобы на закупку машин скорой помощи и другой техники, а для заключения сделок будет использоваться платформа United24, созданная правительством Украины.

Более того, оказывается, что за последний год компания жертвовала деньги Незалежной, в том числе один миллион долларов: якобы на медицинскую помощь и оборудование.

Путин согласился с идеей переноса в Россию серверов популярных интернет-игр

Путин согласился с идеей переноса в Россию серверов популярных интернет-игр

Тем временем в игре SnowRunner от французского разработчика Focus Entertainment появится курганский вездеход "Бурлак". Он создан по реальной 3D-модели и фотографиям. Машина будет месить бездорожье.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • worldoftanks
  • Украина
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров