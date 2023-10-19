Разработчик World of Tanks начал собирать деньги на помощь Украине

Wargaming — разработчик популярной онлайн-игры World of Tanks — объявил о начале сбора денежных средств для оказания помощи Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Для этого пользователям предлагается приобрести специальные игровые наборы, выручка с которых будет передаваться неким представителям власти Незалежной.

Утверждается, что эти средства пойдут якобы на закупку машин скорой помощи и другой техники, а для заключения сделок будет использоваться платформа United24, созданная правительством Украины.

Более того, оказывается, что за последний год компания жертвовала деньги Незалежной, в том числе один миллион долларов: якобы на медицинскую помощь и оборудование.