Путин согласился с идеей переноса в Россию серверов популярных интернет-игр

Президент Владимир Путин поддержал инициативу по урегулированию рынка интернет-игр, чтобы их сервера находились в России. Речь об этом зашла на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое проходит в Перми в четверг, 19 октября.

Так, один из докладчиков — глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв — напомнил, что сейчас отчисления от азартных игр и букмекеров идут на развитие спорта, но регуляторами рынка занимаются четыре американские и одна канадская компания. Этот факт, по мнению Кремлёва, зачастую влияет на антироссийскую направленность таких игр, особенно "стрелялок". Спикер рассказал, что в одном из популярных шутеров за убийство русского начисляются дополнительные баллы, что, на его взгляд, неприемлемо.

"Сервера должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?" — согласился с приведёнными доводами Путин.

В случае реализации инициативы интернет-игры будут включены в зону ответственности Единого регулятора азартных игр, а все сервера должны будут находиться в зоне ".ru".