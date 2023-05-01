Сервер Minecraft не выдержал любви россиян к Жириновскому
Сервер Minecraft рухнул из-за наплыва пользователей к памятнику Жириновскому
Из-за наплыва пользователей к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в игре Minecraft не выдержал сервер. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Онлайн-демонстрация у памятника Жириновскому в Minecraft. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Уточняется, что 1 мая виртуальным монументом заинтересовалось 12 тысяч человек из разных стран. В ЛДПР назвали эту "цифровую демонстрацию" самым массовым праздничным митингом в стране сегодня.
"В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул", — рассказали РИА "Новости" в партии.
Там поблагодарили участников акции. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов указал, что такие мероприятия продолжатся и на других игровых платформах. Там будут общаться с избирателями и привлекать новых сторонников. ЛДПР намерена стать "первой цифровой партией России".
Ранее Лайф писал о том, что в Оренбурге появится сквер имени Владимира Жириновского. Такое решение приняли на заседании комиссии по присвоению названий улицам и остановкам и установлению мемориальных досок.
Minecraft