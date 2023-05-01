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1 мая, 11:45

Сервер Minecraft не выдержал любви россиян к Жириновскому

Сервер Minecraft рухнул из-за наплыва пользователей к памятнику Жириновскому

Из-за наплыва пользователей к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в игре Minecraft не выдержал сервер. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Онлайн-демонстрация у памятника Жириновскому в Minecraft. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Уточняется, что 1 мая виртуальным монументом заинтересовалось 12 тысяч человек из разных стран. В ЛДПР назвали эту "цифровую демонстрацию" самым массовым праздничным митингом в стране сегодня.

"В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул", — рассказали РИА "Новости" в партии.

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Там поблагодарили участников акции. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов указал, что такие мероприятия продолжатся и на других игровых платформах. Там будут общаться с избирателями и привлекать новых сторонников. ЛДПР намерена стать "первой цифровой партией России".

Ранее Лайф писал о том, что в Оренбурге появится сквер имени Владимира Жириновского. Такое решение приняли на заседании комиссии по присвоению названий улицам и остановкам и установлению мемориальных досок.

Обложка ©

Minecraft

Илья Суриков
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