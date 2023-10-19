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19 октября, 13:49

Курганский снегоболотоход будет месить грязь в новой французской видеоигре

Курганский вездеход "Бурлак" попал в видеоигру SnowRunner

<p>Вездеход "Бурлак". Обложка © Донат Сорокин / ТАСС</p>

Вездеход "Бурлак". Обложка © Донат Сорокин / ТАСС

Курганский снегоболотоход "Бурлак" попал в видеоигру — симулятор вождения SnowRunner французской компании Focus Entertainment, рассказали Ura.ru в пресс-службе предприятия "Вездеходы "Бурлак". В ней российский монстр будет буквально месить глину, грязь и прочее бездорожье.

Курганский вездеход попал в видеоигру SnowRunner. Видео © VK / SoG

"Вездеход "Бурлак" стал третьим лицензированным транспортным средством российского производства в игре и первым лицензированным отечественным снегоболотоходом", — пояснили там.

"Бурлак" представлен в классе скаутов, игроки смогут кастомизировать его, работая над внешним видом и двигателем вездехода, а также добавить крано-манипуляторную установку. Подчёркивается, что игровой снегоболотоход создан на основе реальных 3D-моделей, разработанных специалистами курганского предприятия, и фотографий техники. Всего на работу ушло 15 месяцев.

Однако в игре нельзя будет воспользоваться способностью данного болотохода плавать. Всё из-за особенностей игры, объяснили изданию.

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Матвей Константинов
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