Продажи новой Call of Duty могут отменить в РФ из-за насилия в игре над русскими

Российские сети магазинов бытовой техники и электроники могут отказаться от продаж новой Call of Duty — Modern Warfare, выход которой запланирован на ноябрь, из-за предполагаемых сцен насилия над гражданами России. Об этом РБК рассказал президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортёров видеоигр Яша Хаддажи.

Это намерение изданию подтвердили "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Бука" и ЭМСИ. Первый ретейлер не объяснил причины отказа, а в DNS подчеркнули, что в тайтле наверняка будут сцены насилия против россиян, из-за чего её содержание будет нарушать законы РФ.

Как отметил Хаддажи, соответствующее решение было принято после выхода трейлера игры, по сюжету которого террористы захватывают пассажирский лайнер, после чего один из них получает на телефон сообщение: "No Russians" (Никаких русских — англ.).

"Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым", — подчеркнул собеседник издания.