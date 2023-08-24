Sony раскрыла цену новой компактной приставки для стриминга PlayStation Portal

Компания Sony официально представила новую приставку для стриминга игр PlayStation Portal, которая была анонсирована в конце мая под кодовым названием Project Q. Соответствующая информация появилась на сайте корпорации.

Гаджет дебютирует в конце 2023 года и будет иметь восьмидюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой 60 герц. Стоимость девайса, имеющего интегрированный в корпус контроллер DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью, будет составлять порядка 200 долларов.

Стоит отметить, что устройство не работает автономно. Для запуска игр по интернету необходимо подключение к приставке PlayStation 5, с которой аппарат соединяется через Wi-Fi.