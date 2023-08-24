Sony раскрыла цену новой компактной приставки для стриминга PlayStation Portal
Sony официально представила компактную приставку для стриминга PlayStation Portal
Компания Sony официально представила новую приставку для стриминга игр PlayStation Portal, которая была анонсирована в конце мая под кодовым названием Project Q. Соответствующая информация появилась на сайте корпорации.
Гаджет дебютирует в конце 2023 года и будет иметь восьмидюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой 60 герц. Стоимость девайса, имеющего интегрированный в корпус контроллер DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью, будет составлять порядка 200 долларов.
Стоит отметить, что устройство не работает автономно. Для запуска игр по интернету необходимо подключение к приставке PlayStation 5, с которой аппарат соединяется через Wi-Fi.
Ранее Лайф писал, что новые игры серии Call of Duty продолжат появляться на консолях PlayStation. Компании Microsoft и Sony подписали соответствующее соглашение и теперь "у геймеров во всём мире появится больше возможностей играть в любимые игры".
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