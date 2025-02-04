В российских школах и детсадах нужно ввести стандарты для костюмов аниматоров, чтобы дети видели традиционные русские образы, а не Халка, Женщину-кошку с глубоким декольте или Человека-паука в обтягивающих лосинах. Об этом Life.ru сказал депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Многие коммерческие агентства по организации праздников ставят во главу угла исключительно прибыль, забывая о психологии развития ребёнка и возрастной специфике. Например, аниматоры в костюме «женщины-кошки» с откровенным декольте, «Хагги-Вагги», а совсем недавно скандал вспыхнул и на Кубани из-за обтягивающего костюма человека-паука Михаил Иванов депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Депутат напомнил, что если раньше аниматоры и воспитатели выбирали традиционные образы Снегурочки, медведя, лисы, которые несли в себе элемент народной культуры и были понятны детям всех возрастов, то сегодня ситуация изменилась в худшую сторону. В детских учреждениях началось настоящее засилье из американских героев, монстров, персонажей компьютерных игр с агрессивной символикой. По его словам, такие примеры множатся и требуют немедленного вмешательства. Учитывая курс нашего государства на сохранение традиционных ценностей, следует разработать федеральные стандарты костюмов аниматоров для работы с детьми, полагает Иванов.

Во-первых, в документе необходимо установить возрастную классификацию допустимых образов. Для дошкольников это должны быть традиционные русские народные персонажи: Баба Яга, Кощей Бессмертный, животные, сказочные герои. Во-вторых, следует определить требования к внешнему виду костюмов. Они не должны быть обтягивающими и чрезмерно открытыми. Также следует выбирать одежду спокойных тонов и без намёков на агрессию, продолжил парламентарий.

«В качестве положительного примера можно привести опыт некоторых региональных учебных заведений, где разработан собственный свод правил для аниматоров. Все костюмы проходят проверку психологической службы и согласовываются с родительским комитетом. Это позволяет избежать конфликтных ситуаций и обеспечивает комфортное проведение мероприятий», — добавил собеседник Life.ru.

По его словам, нужно уделить внимание и вопросам безопасности материалов. Костюмы должны быть гипоаллергенными, огнеупорными, прочными, лёгкими в уходе. Например, в некоторых учреждениях уже применяется практика использования только натуральных тканей, что значительно снижает риск аллергических реакций у детей, отметил Иванов. Он резюмировал, что именно возвращение к традиционным русским образам и отказ от навязывания детям западных Халков и Леди Баг поможет сформировать комфортную образовательную среду в школах и садах.