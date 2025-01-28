Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 09:51

Бан и 18+: В России вышли на тропу войны с аниме из-за вовлечения детей в «‎группы смерти»

Депутат Брянской облдумы Иванов призывает кидать аниме в теневой бан

Японская анимация. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Японская анимация. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Пожалуй, сейчас аниме популярнее, чем когда-либо до этого. Японской анимации есть что предложить людям любого возраста, склада и статуса, поскольку произведений там накопилось по истине огромное количество. Одни поднимают серьёзные темы, другие — рисуются забавы ради. Общественники видят в этом явлении угрозу традиционным ценностям и считают, что подрастающее поколение необходимо оградить от аниме. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

В последние годы аниме приобрело огромную популярность в России, заполонив прилавки магазинов и экраны гаджетов. Смешные и запоминающиеся персонажи, увлекательные сюжеты и яркие краски анимации привлекли к себе внимание как детей, так и взрослых, отметил депутат. Одной из главных опасностей аниме народный избранник видит в вовлечении детей в «группы смерти».

Это популярное направление анимации может служить не только развлекательным, но и потенциально угрожающим элементом, вовлекая детей в суицидальные сообщества и негативно влияя на их психику. Предлагаю Роскомнадзору и владельцам социальных сетей «кидать в теневой бан» аниме, а также установить возрастные ограничения и снабдить продукцию маркировкой 18+. Необходимо осознать, что аниме – это вовсе не просто развлечение для детей. Мы наблюдаем, как оно активно проникает в торговые центры и онлайн-магазины, что способствует активизации влияния на подрастающее поколение.

Михаил Иванов

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Это популярное направление анимации может служить не только развлекательным, но и потенциально угрожающим элементом, вовлекая детей в суицидальные сообщества и негативно влияя на их психику. Предлагаю Роскомнадзору и владельцам социальных сетей «кидать в теневой бан» аниме, а также установить возрастные ограничения и снабдить продукцию маркировкой 18+. Необходимо осознать, что аниме – это вовсе не просто развлечение для детей. Мы наблюдаем, как оно активно проникает в торговые центры и онлайн-магазины, что способствует активизации влияния на подрастающее поколение.
Это популярное направление анимации может служить не только развлекательным, но и потенциально угрожающим элементом, вовлекая детей в суицидальные сообщества и негативно влияя на их психику. Предлагаю Роскомнадзору и владельцам социальных сетей «кидать в теневой бан» аниме, а также установить возрастные ограничения и снабдить продукцию маркировкой 18+. Необходимо осознать, что аниме – это вовсе не просто развлечение для детей. Мы наблюдаем, как оно активно проникает в торговые центры и онлайн-магазины, что способствует активизации влияния на подрастающее поколение.

Общественник считает, что стоит сосредоточиться и на том, чем мы можем замещать аниме.

«Сегодня для молодёжи кроме сериалов об эскортницах и бандитах — ничего нет. У нас есть все ресурсы, чтобы показать молодёжи реальных героев, отрисовать мультик про Пересвета, например. Мы должны бороться за традиционные ценности», — ратует депутат.

Последнее аниме легендарного Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевало "Оскар"
Последнее аниме легендарного Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевало "Оскар"

Однако с таким мнением согласны не все. К примеру, депутат Арапов считает, что аниме — это часть массовой культуры, которая полюбилась многим жителям России, посему он неё нельзя избавляться таким образом. Ранее в РФ перестали работать крупные сайты с японской анимацией, а Life.ru в своём материале рассказал, почему аниме блокируют в нашей стране, подбросив несколько лазеек для фанатов.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Аниме
  • Комментарии Лайфу
  • Роскомнадзор
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar