Бан и 18+: В России вышли на тропу войны с аниме из-за вовлечения детей в «‎группы смерти»

Пожалуй, сейчас аниме популярнее, чем когда-либо до этого. Японской анимации есть что предложить людям любого возраста, склада и статуса, поскольку произведений там накопилось по истине огромное количество. Одни поднимают серьёзные темы, другие — рисуются забавы ради. Общественники видят в этом явлении угрозу традиционным ценностям и считают, что подрастающее поколение необходимо оградить от аниме. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

В последние годы аниме приобрело огромную популярность в России, заполонив прилавки магазинов и экраны гаджетов. Смешные и запоминающиеся персонажи, увлекательные сюжеты и яркие краски анимации привлекли к себе внимание как детей, так и взрослых, отметил депутат. Одной из главных опасностей аниме народный избранник видит в вовлечении детей в «группы смерти».

Это популярное направление анимации может служить не только развлекательным, но и потенциально угрожающим элементом, вовлекая детей в суицидальные сообщества и негативно влияя на их психику. Предлагаю Роскомнадзору и владельцам социальных сетей «кидать в теневой бан» аниме, а также установить возрастные ограничения и снабдить продукцию маркировкой 18+. Необходимо осознать, что аниме – это вовсе не просто развлечение для детей. Мы наблюдаем, как оно активно проникает в торговые центры и онлайн-магазины, что способствует активизации влияния на подрастающее поколение. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Общественник считает, что стоит сосредоточиться и на том, чем мы можем замещать аниме.

«Сегодня для молодёжи кроме сериалов об эскортницах и бандитах — ничего нет. У нас есть все ресурсы, чтобы показать молодёжи реальных героев, отрисовать мультик про Пересвета, например. Мы должны бороться за традиционные ценности», — ратует депутат.