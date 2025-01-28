Депутат Буцкая указала на ответственность родителей в вопросе запрета аниме

Родители должны активно проявлять интерес к жизни собственного ребёнка и быть в курсе, какой контент он потребляет на досуге и какие ценности этот контент несёт. Таким мнением поделилась с Life.ru зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По её словам, разговор должен вестись не о том, запрещать аниме или нет, ведь деструктивный контент может встречаться в мультфильмах, созданной в разной технике, и с соблюдением разных жанров.

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«Для меня, человека, который вырос на мультфильмах и с пониманием, что мультфильм — это всегда хорошо, это всегда про добро, которое побеждает зло, было удивлением, что есть и другие мультфильмы, которые несут в себе совершенно не те ценности, которые мы бы хотели передавать детям», — делится наблюдением Буцкая.

Депутат подчеркнула, что законотворчество — дело не быстрое, поэтому от родителей требуется не ждать, когда примут тот или иной запрет, а самим проявлять участие в жизни ребёнка, интересоваться, чем он занят, какие мультфильмы смотрит.

«Очень часто мультфильмы могут подтолкнуть детей к поступкам, которые навсегда меняют их жизнь», — заключила собеседница Life.ru.