Депутат Буцкая указала на ответственность родителей в вопросе запрета аниме
Родители должны активно проявлять интерес к жизни собственного ребёнка и быть в курсе, какой контент он потребляет на досуге и какие ценности этот контент несёт. Таким мнением поделилась с Life.ru зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По её словам, разговор должен вестись не о том, запрещать аниме или нет, ведь деструктивный контент может встречаться в мультфильмах, созданной в разной технике, и с соблюдением разных жанров.
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«Для меня, человека, который вырос на мультфильмах и с пониманием, что мультфильм — это всегда хорошо, это всегда про добро, которое побеждает зло, было удивлением, что есть и другие мультфильмы, которые несут в себе совершенно не те ценности, которые мы бы хотели передавать детям», — делится наблюдением Буцкая.
Депутат подчеркнула, что законотворчество — дело не быстрое, поэтому от родителей требуется не ждать, когда примут тот или иной запрет, а самим проявлять участие в жизни ребёнка, интересоваться, чем он занят, какие мультфильмы смотрит.
«Очень часто мультфильмы могут подтолкнуть детей к поступкам, которые навсегда меняют их жизнь», — заключила собеседница Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что общественники увидели в аниме серьёзную угрозу для традиционных ценностей, поэтому потребовали оградить подростков от японской анимации. По мнению представителей движения «Россия Православная», необходимо наложить на данную мультипликацию ограничения 18+.
Kandinsky 3.1 / Life.ru