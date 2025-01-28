В Госдуме высказались об идее запретить аниме для детей и подростков
Вице-спикер Госдумы Кузнецова: Аниме не должно быть в лёгком доступе для детей
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в беседе с Life.ru высказалась о вреде аниме для детей и подростков. По её словам, о полном запрете речь не идёт, однако деструктивный контент нельзя оставлять в лёгком доступе для детской аудитории.
«Всё, что так или иначе вредит детям — неважно, как оно называется, — не должно быть так легко доступно. А то, что помогает созидательному развитию, нужно поддерживать и продвигать. Нельзя так коротко и просто подходить (к решению этих вопросов. — Прим. Life.ru). Эта задачка решается чуть сложнее», — говорит она.
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Также Кузнецова подчеркнула, что крайне важно создавать свой контент для детской аудитории и развиваться в заданном направлении. По её словам, работа по данному вопросу в России уже ведётся.
Ранее Life.ru сообщал, что общественники увидели в аниме серьёзную угрозу для традиционных ценностей, поэтому потребовали оградить подростков от японской анимации. По мнению представителей движения «Россия Православная», необходимо наложить на данную мультипликацию ограничения 18+.
Life.ru / Шедеврум