В Госдуме высказались об идее запретить аниме для детей и подростков

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в беседе с Life.ru высказалась о вреде аниме для детей и подростков. По её словам, о полном запрете речь не идёт, однако деструктивный контент нельзя оставлять в лёгком доступе для детской аудитории.

«Всё, что так или иначе вредит детям — неважно, как оно называется, — не должно быть так легко доступно. А то, что помогает созидательному развитию, нужно поддерживать и продвигать. Нельзя так коротко и просто подходить (к решению этих вопросов. — Прим. Life.ru). Эта задачка решается чуть сложнее», — говорит она.

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Также Кузнецова подчеркнула, что крайне важно создавать свой контент для детской аудитории и развиваться в заданном направлении. По её словам, работа по данному вопросу в России уже ведётся.