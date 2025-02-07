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Регион
7 февраля, 07:01

Названы «тревожные звоночки», после которых нужно обратиться к школьному психологу

Психолог Спижевой: Школьный психолог поможет ребёнку при проблемах со сном

Родители должны донести до своего чада, что в школе работает психолог. К нему ребёнок может обращаться в любом случае, когда посчитает это необходимым, однако существуют «тревожные звоночки», после которых визит к специалисту становится необходимостью. Об этом рассказал лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой.

«Даже если он что-то стесняется сказать родителям, он может сказать психологу и обратиться к нему за помощью — это гораздо лучше, чем ребёнок будет искать решение волнующего вопроса или проблемы в Интернете или у одноклассников», — отметил психолог.

По его словам, если школьный психолог не сможет помочь ученику, то он даст рекомендации по обращению к более квалифицированному специалисту. Среди «тревожных звоночков» эксперт выделил проблемы со сном, беспричинную смену настроения, невозможность построить отношения со сверстниками, а также заикание, нервные тики, энурез, ночные кошмары и страх одиночества.

При этом и родители должны быть максимально включены в процесс. Нельзя просто спихнуть ребёнка на психолога, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс». По его словам, взрослые должны быть готовы адаптироваться к той среде, реакция на которую и возникает у их наследника. Также родителям стоит самостоятельно изучать профильную литературу.

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Борис Эльфанд
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