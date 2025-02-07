Названы «тревожные звоночки», после которых нужно обратиться к школьному психологу

Родители должны донести до своего чада, что в школе работает психолог. К нему ребёнок может обращаться в любом случае, когда посчитает это необходимым, однако существуют «тревожные звоночки», после которых визит к специалисту становится необходимостью. Об этом рассказал лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой.

«Даже если он что-то стесняется сказать родителям, он может сказать психологу и обратиться к нему за помощью — это гораздо лучше, чем ребёнок будет искать решение волнующего вопроса или проблемы в Интернете или у одноклассников», — отметил психолог.

По его словам, если школьный психолог не сможет помочь ученику, то он даст рекомендации по обращению к более квалифицированному специалисту. Среди «тревожных звоночков» эксперт выделил проблемы со сном, беспричинную смену настроения, невозможность построить отношения со сверстниками, а также заикание, нервные тики, энурез, ночные кошмары и страх одиночества.