Без намёков! Женщинам подсказали лучший способ донести до мужчины свои желания
Психолог Чудаков: Мужчина не обязан угадывать желания женщины
Женщины допускают большую ошибку, когда надеются, что возлюбленный сам догадается, чего они хотят. А если он не исполнил желание, то упрекают его в этом. Дело в том, что мозг мужчин устроен иначе, поэтому они не понимают намёков или брошенных вскользь фраз, отметил практикующий психолог Александр Чудаков.
«Как устроен мозг представителей сильного пола: они склонны концентрироваться на одном процессе. Если ваш партнёр размышляет о своих проблемах, можете даже не пытаться намекать ему на что-либо», — отметил эксперт в интервью Пятому каналу.
Психолог объяснил, как донести до мужчины свои желания. Видео © Пятый канал
Говорить напрямую о своих желаниях — лучший выход из ситуации, считает психолог. Главное не делать это в форме претензии. Чудаков посоветовал женщинам вспомнить, как они в детстве писали письма Деду Морозу. Он точно знал, что надо положить под ёлку, а не бегал по городу в попытке угадать подарок.
Ранее психолог объяснил, почему некоторые женщины «выносят мозг» мужчинам. Подобное поведение указывает на некую потребность, которая озвучивается через каприз. Требовать от мужчины что-то в таком формате, значит переносить на него роль родителя. Важно понимать, что два партнёра в отношениях равны. Если это необходимо, стоит разобраться в себе и в своих истинных потребностях.