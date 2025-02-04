Без намёков! Женщинам подсказали лучший способ донести до мужчины свои желания

Женщины допускают большую ошибку, когда надеются, что возлюбленный сам догадается, чего они хотят. А если он не исполнил желание, то упрекают его в этом. Дело в том, что мозг мужчин устроен иначе, поэтому они не понимают намёков или брошенных вскользь фраз, отметил практикующий психолог Александр Чудаков.

«Как устроен мозг представителей сильного пола: они склонны концентрироваться на одном процессе. Если ваш партнёр размышляет о своих проблемах, можете даже не пытаться намекать ему на что-либо», — отметил эксперт в интервью Пятому каналу.

Психолог объяснил, как донести до мужчины свои желания. Видео © Пятый канал

Говорить напрямую о своих желаниях — лучший выход из ситуации, считает психолог. Главное не делать это в форме претензии. Чудаков посоветовал женщинам вспомнить, как они в детстве писали письма Деду Морозу. Он точно знал, что надо положить под ёлку, а не бегал по городу в попытке угадать подарок.