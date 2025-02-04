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4 февраля, 09:49

Любовь закончилась: 4 основных признака, что мужчина готовится от вас уйти

Психолог Голотвина: Эмоциональная дистанция — скорый признак разрыва отношений

Понять, что мужчина хочет разорвать отношения, можно по нескольким признакам. К ним относится эмоциональная дистанция, когда он перестаёт заботится о партнёрше, сокращает с ней общение и избегает обсуждения совместных планов. Об этом заявила психолог, КПТ-терапевт, профайлер и кинетик Кристина Голотвина.

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Кроме того, тревожным знаком может быть и отказ от близости. Речь идёт не только о постели, но и о таких неотъемлемых составляющих отношений, как поцелуи и объятия. Также мужчина может установить пароль на свой телефон, безосновательно срываться на девушку, провоцируя скандалы.

«Признаков много. Однако даже в совокупности они не дают гарантий того, что мужчина собирается закончить отношения», — отметила психолог в интервью Пятому каналу.

Психолог перечислила признаки скорого разрыва отношений. Видео © Пятый канал

Она посоветовала парам не молчать, а откровенно разговаривать. При этом беседа должна быть спокойной, честной и уважительной. При успешном раскладе можно совместно прийти к нужному решению и перестать мучить друг друга.

Ранее россиянам назвали пять стадий, которые необходимо пережить после измены любимого человека. В их числе шок, когда сложно поверить в предательство, отрицание случившегося, выплеск агрессии на человека, который сходил «налево». Также есть стадии торга и депрессия после принятия.

Обложка ©

freepik/Drazen Zigic

Алёна Зиновьева
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