Любовь закончилась: 4 основных признака, что мужчина готовится от вас уйти

Понять, что мужчина хочет разорвать отношения, можно по нескольким признакам. К ним относится эмоциональная дистанция, когда он перестаёт заботится о партнёрше, сокращает с ней общение и избегает обсуждения совместных планов. Об этом заявила психолог, КПТ-терапевт, профайлер и кинетик Кристина Голотвина.

Кроме того, тревожным знаком может быть и отказ от близости. Речь идёт не только о постели, но и о таких неотъемлемых составляющих отношений, как поцелуи и объятия. Также мужчина может установить пароль на свой телефон, безосновательно срываться на девушку, провоцируя скандалы.

«Признаков много. Однако даже в совокупности они не дают гарантий того, что мужчина собирается закончить отношения», — отметила психолог в интервью Пятому каналу.

Психолог перечислила признаки скорого разрыва отношений. Видео © Пятый канал

Она посоветовала парам не молчать, а откровенно разговаривать. При этом беседа должна быть спокойной, честной и уважительной. При успешном раскладе можно совместно прийти к нужному решению и перестать мучить друг друга.