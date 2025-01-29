Психолог раскрыла, почему невесты сбегают из-под венца

О свадьбе мечтает почти каждая девушка ещё с детства. Однако порой в самый последний момент что-то может пойти не так, и невеста сбегает из-под венца. О причинах такого поведения высказалась психолог Дарья Суханова.

По мнению эксперта, предстоящее замужество может вызвать тревогу у девушки. Штамп в паспорте закрепляет не только новую социальную роль — жены, но и налагает дополнительную ответственность. Подводится некая черта окончанию романтики и началу бытовухи. Кроме того, невеста может сбежать, осознав, что жила в иллюзиях благополучия и стабильности.

«Всем хочется верить в лучшее, но проблемы в отношениях могли быть изначально. <…> Уже в преддверии свадьбы напряжение достигает пика, и иллюзия счастливого будущего рушится. Невеста осознает, что брак не решит существующие проблемы, а лишь усугубит их», — заявила Суханова в беседе с «Газетой.ru».

Заниженная самооценка, зависимость от мнения окружающих, мол, что уже пора замуж, страх остаться одной — всё это тоже может сыграть злую шутку в торжественный день. Невеста может сомневаться не только в себе, но и в партнёре, его чувствах и надёжности. В результате она осознаёт, что не хочет замуж, и сбегает.

«Бегство — это всегда крик о помощи, завуалированная попытка быть услышанной в надежде, что тебя поймут», — резюмировала психолог