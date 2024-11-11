От ситца до бриллиантов: Через сколько лет первая годовщина свадьбы и как называются все остальные

Годовщины свадьбы по годам — это не просто цифры. Каждый праздник несёт символику, историю и даёт возможность порадовать друг друга оригинальным подарком. В этом материале мы расскажем обо всех юбилейных датах брака — начиная с первого года и заканчивая такими знаменательными датами, как золотая свадьба или бриллиантовая годовщина.

Годовщины свадьбы по годам — как называются

Годовщины свадьбы по годам: названия и подарки. Фото © Freepik / prostooleh

Каждый год в браке имеет своё название и символическое значение. Например, первый год брака называют ситцевой свадьбой, символизируя начальные этапы жизни пары, когда всё ещё ново и трепетно. С годами названия годовщин меняются, символизируя укрепление и развитие отношений. Каждое название имеет значение. Например, десять лет называют оловянной свадьбой, подчёркивая прочность, но гибкость отношений. 50 лет вместе — это золотая свадьба, когда супруги прожили вместе полвека. Давайте разбираться в деталях!

Первые 10 годовщин свадьбы

Первая декада брака полна символизма. Эти годы характеризуются как самые романтичные и страстные, когда любовь только укрепляется. Вот как называются первые десять годовщин: 1 год — ситцевая свадьба. Первые 12 месяцев вместе — как тонкий ситец, ещё нежный и уязвимый. 2 года — бумажная свадьба. Как бумага, отношения требуют аккуратного обращения. 3 года — кожаная свадьба. Отношения становятся более гибкими и прочными. 4 года — льняная свадьба. Лён символизирует семейное тепло и уют. 5 лет — деревянная свадьба. Пара уже как крепкое дерево — устойчива и прочна. 6 лет — чугунная свадьба. Этот металл прочен, но его легко сломать, если обращаться небрежно. 7 лет — медная свадьба. Медь символизирует богатство и стабильность. 8 лет — жестяная свадьба. Отношения укрепляются и блестят, как жесть. 9 лет — фаянсовая свадьба. Это время для обновления и укрепления. 10 лет — розовая (оловянная) свадьба. Это первый серьёзный юбилей, который отмечается розами и оловом.

Годовщины свадьбы от 11 до 20 лет

Что дарить на годовщину свадьбы и как называются по годам. Фото © Freepik / prostooleh

Когда браку исполняется больше десяти лет, его сила и зрелость становятся очевидны. Эти годы считаются временем истинной преданности и стойкости. Вот как называются годовщины от 11 до 20 лет: 11 лет — стальная свадьба. Отношения закалены как сталь. 12 лет — никелевая свадьба. Нержавеющая любовь — как никель, который не тускнеет. 13 лет — кружевная свадьба. Нежная, как кружево, но уже устойчивая. 14 лет — агатовая свадьба. Агат символизирует силу и духовное богатство. 15 лет — хрустальная свадьба. Прозрачные, честные отношения. 16 лет — топазовая свадьба. Топаз символизирует стойкость и нежность. 17 лет — не отмечается. Некоторые годы пропускаются. 18 лет — бирюзовая свадьба. В этот год чувства только укрепляются. 19 лет — гранатовая свадьба. Гранат символизирует страсть. 20 лет — фарфоровая свадьба. Эти годы хрупки и ценны — как фарфор.

Годовщины свадьбы от 21 года

Годовщины свадьбы: названия и таблица по годам. Фото © Freepik

С каждым годом брак становится только крепче, и каждая следующая годовщина символизирует новую ступень в отношениях. Вот некоторые значимые годовщины: 25 лет — серебряная свадьба. Этот юбилей символизирует чистоту и силу, подобные серебру. 30 лет — жемчужная свадьба. Жемчуг символизирует мудрость, приобретённую за годы. 35 лет — коралловая свадьба. Кораллы образуются веками, как и отношения, укреплённые годами. 40 лет — рубиновая свадьба. Рубин — символ страсти, которая остаётся и спустя десятилетия. 45 лет — сапфировая свадьба. Сапфир олицетворяет глубокую, стабильную любовь. 50 лет — золотая свадьба. Это легендарная дата — полвека вместе.

Для вашего удобства мы подготовили таблицу с полным списком названий годовщин:

Свадебные юбилеи: названия по годам. Инфографика Life.ru

Подарки на годовщину свадьбы

Подарки на годовщину свадьбы выбираются с учётом названия юбилея: Ситцевая свадьба (1 год) — ситцевые платки или постельное бельё. Деревянная свадьба (5 лет) — изделия из дерева. Фаянсовая свадьба (9 лет) — фаянсовая посуда. Жемчужная свадьба (30 лет) — украшения с жемчугом. Золотая свадьба (50 лет) — золотые украшения или элементы интерьера. Выбор подарков основывается на символизме годовщины, помогая подчеркнуть значение каждого года.

Какие годовщины свадьбы не отмечаются и почему

Как называются годовщины свадьбы. Фото © Freepik / pvproductions

Некоторые годовщины принято проводить тихо, без пышных торжеств. Такие даты считаются важными для переосмысления отношений и укрепления связи между супругами. 16 лет — топазовая свадьба. Считается, что счастье любит тишину. Празднуют в узком кругу или вдвоём.

— топазовая свадьба. Считается, что счастье любит тишину. Празднуют в узком кругу или вдвоём. 17 лет . После 15-летнего юбилея принято готовиться к 20-летию, поэтому эту дату отмечают скромно.

. После 15-летнего юбилея принято готовиться к 20-летию, поэтому эту дату отмечают скромно. 19 лет — гранатовая свадьба. Этот день лучше провести вдвоём, чтобы обсудить и укрепить отношения перед 20-летием.

— гранатовая свадьба. Этот день лучше провести вдвоём, чтобы обсудить и укрепить отношения перед 20-летием. 28 лет — никелевая свадьба. Никель быстро тускнеет без ухода. Период возможного кризиса, лучше посвятить время друг другу.

— никелевая свадьба. Никель быстро тускнеет без ухода. Период возможного кризиса, лучше посвятить время друг другу. 32 и 33 года . Считается переломным этапом, особенно 33 года. День проводят вдвоём, вспоминая начало отношений.

. Считается переломным этапом, особенно 33 года. День проводят вдвоём, вспоминая начало отношений. 36 лет — костяная (фарфоровая) свадьба. Хрупкость фарфора символизирует необходимость бережного отношения. Лучше избегать шумных праздников.

— костяная (фарфоровая) свадьба. Хрупкость фарфора символизирует необходимость бережного отношения. Лучше избегать шумных праздников. 41–43 года. После 40 лет важен спокойный подход к отношениям. Пары проводят время вдвоём, ценя прожитые годы.

После 40 лет важен спокойный подход к отношениям. Пары проводят время вдвоём, ценя прожитые годы. 46 лет — лавандовая свадьба. Лаванда — символ спокойствия. Супруги отмечают дату вдвоём, наслаждаясь воспоминаниями.

Рекордные годовщины свадьбы