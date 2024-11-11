От ситца до бриллиантов: Через сколько лет первая годовщина свадьбы и как называются все остальные
Все годовщины свадьбы по годам с названиями в таблице и идеями подарков. Что принято дарить на первую годовщину свадьбы, на 12 лет и другие даты, когда отмечают ситцевую свадьбу и какие годовщины не отмечаются — в материале Life.ru.
Годовщины свадьбы по годам — это не просто цифры. Каждый праздник несёт символику, историю и даёт возможность порадовать друг друга оригинальным подарком. В этом материале мы расскажем обо всех юбилейных датах брака — начиная с первого года и заканчивая такими знаменательными датами, как золотая свадьба или бриллиантовая годовщина.
Годовщины свадьбы по годам — как называются
Годовщины свадьбы по годам: названия и подарки. Фото © Freepik / prostooleh
Каждый год в браке имеет своё название и символическое значение. Например, первый год брака называют ситцевой свадьбой, символизируя начальные этапы жизни пары, когда всё ещё ново и трепетно. С годами названия годовщин меняются, символизируя укрепление и развитие отношений. Каждое название имеет значение. Например, десять лет называют оловянной свадьбой, подчёркивая прочность, но гибкость отношений. 50 лет вместе — это золотая свадьба, когда супруги прожили вместе полвека. Давайте разбираться в деталях!
Первые 10 годовщин свадьбы
Первая декада брака полна символизма. Эти годы характеризуются как самые романтичные и страстные, когда любовь только укрепляется. Вот как называются первые десять годовщин:
1 год — ситцевая свадьба. Первые 12 месяцев вместе — как тонкий ситец, ещё нежный и уязвимый.
2 года — бумажная свадьба. Как бумага, отношения требуют аккуратного обращения.
3 года — кожаная свадьба. Отношения становятся более гибкими и прочными.
4 года — льняная свадьба. Лён символизирует семейное тепло и уют.
5 лет — деревянная свадьба. Пара уже как крепкое дерево — устойчива и прочна.
6 лет — чугунная свадьба. Этот металл прочен, но его легко сломать, если обращаться небрежно.
7 лет — медная свадьба. Медь символизирует богатство и стабильность.
8 лет — жестяная свадьба. Отношения укрепляются и блестят, как жесть.
9 лет — фаянсовая свадьба. Это время для обновления и укрепления.
10 лет — розовая (оловянная) свадьба. Это первый серьёзный юбилей, который отмечается розами и оловом.
Годовщины свадьбы от 11 до 20 лет
Что дарить на годовщину свадьбы и как называются по годам. Фото © Freepik / prostooleh
Когда браку исполняется больше десяти лет, его сила и зрелость становятся очевидны. Эти годы считаются временем истинной преданности и стойкости. Вот как называются годовщины от 11 до 20 лет:
11 лет — стальная свадьба. Отношения закалены как сталь.
12 лет — никелевая свадьба. Нержавеющая любовь — как никель, который не тускнеет.
13 лет — кружевная свадьба. Нежная, как кружево, но уже устойчивая.
14 лет — агатовая свадьба. Агат символизирует силу и духовное богатство.
15 лет — хрустальная свадьба. Прозрачные, честные отношения.
16 лет — топазовая свадьба. Топаз символизирует стойкость и нежность.
17 лет — не отмечается. Некоторые годы пропускаются.
18 лет — бирюзовая свадьба. В этот год чувства только укрепляются.
19 лет — гранатовая свадьба. Гранат символизирует страсть.
20 лет — фарфоровая свадьба. Эти годы хрупки и ценны — как фарфор.
Годовщины свадьбы от 21 года
Годовщины свадьбы: названия и таблица по годам. Фото © Freepik
С каждым годом брак становится только крепче, и каждая следующая годовщина символизирует новую ступень в отношениях. Вот некоторые значимые годовщины:
25 лет — серебряная свадьба. Этот юбилей символизирует чистоту и силу, подобные серебру.
30 лет — жемчужная свадьба. Жемчуг символизирует мудрость, приобретённую за годы.
35 лет — коралловая свадьба. Кораллы образуются веками, как и отношения, укреплённые годами.
40 лет — рубиновая свадьба. Рубин — символ страсти, которая остаётся и спустя десятилетия.
45 лет — сапфировая свадьба. Сапфир олицетворяет глубокую, стабильную любовь.
50 лет — золотая свадьба. Это легендарная дата — полвека вместе.
Для вашего удобства мы подготовили таблицу с полным списком названий годовщин:
Свадебные юбилеи: названия по годам. Инфографика Life.ru
Подарки на годовщину свадьбы
Подарки на годовщину свадьбы выбираются с учётом названия юбилея:
Ситцевая свадьба (1 год) — ситцевые платки или постельное бельё.
Деревянная свадьба (5 лет) — изделия из дерева.
Фаянсовая свадьба (9 лет) — фаянсовая посуда.
Жемчужная свадьба (30 лет) — украшения с жемчугом.
Золотая свадьба (50 лет) — золотые украшения или элементы интерьера.
Выбор подарков основывается на символизме годовщины, помогая подчеркнуть значение каждого года.
Какие годовщины свадьбы не отмечаются и почему
Как называются годовщины свадьбы. Фото © Freepik / pvproductions
Некоторые годовщины принято проводить тихо, без пышных торжеств. Такие даты считаются важными для переосмысления отношений и укрепления связи между супругами.
- 16 лет — топазовая свадьба. Считается, что счастье любит тишину. Празднуют в узком кругу или вдвоём.
- 17 лет. После 15-летнего юбилея принято готовиться к 20-летию, поэтому эту дату отмечают скромно.
- 19 лет — гранатовая свадьба. Этот день лучше провести вдвоём, чтобы обсудить и укрепить отношения перед 20-летием.
- 28 лет — никелевая свадьба. Никель быстро тускнеет без ухода. Период возможного кризиса, лучше посвятить время друг другу.
- 32 и 33 года. Считается переломным этапом, особенно 33 года. День проводят вдвоём, вспоминая начало отношений.
- 36 лет — костяная (фарфоровая) свадьба. Хрупкость фарфора символизирует необходимость бережного отношения. Лучше избегать шумных праздников.
- 41–43 года. После 40 лет важен спокойный подход к отношениям. Пары проводят время вдвоём, ценя прожитые годы.
- 46 лет — лавандовая свадьба. Лаванда — символ спокойствия. Супруги отмечают дату вдвоём, наслаждаясь воспоминаниями.
Рекордные годовщины свадьбы
Самый продолжительный брак в России принадлежит Анатолию Дмитриевичу и Евгении Александровне Ильиным из Воронежской области — они прожили вместе 74 года 2 месяца и 27 дней. Их рекорд зафиксирован 15 февраля 2023 года. Ранее рекорд держали Павел Иванович и Мария Егоровна Прожерины из Свердловской области с 73 годами брака, а также Николай Егорович и Татьяна Петровна Фёдоровы из Липецкой области, отметившие 65-летие супружества. Эти истории показывают, что настоящая любовь и верность могут пройти через все жизненные испытания и сохранить тепло отношений на десятилетия.
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