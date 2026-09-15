Фаянсовая свадьба: 9 лет брака — что подарить и как поздравить супругов

Девять лет после регистрации брака — фаянсовая свадьба. Фаянс знаком почти каждому по чашкам, тарелкам и сервизам: он красив, удобен в быту, но требует аккуратного обращения. Именно через эту двойственность обычно объясняют символику девятой годовщины.

Это последний год перед первым двузначным юбилеем семьи. Поэтому девятилетие можно отметить камерно, а можно устроить небольшую репетицию будущего десятилетия — собрать близких и вспомнить, как изменилась семья за это время.

Почему 9 лет называют фаянсовой свадьбой

В популярном календаре свадебных годовщин фаянс означает уже сложившийся домашний уклад. Посуда из этого материала служит долго, если обращаться с ней бережно, — похожую метафору переносят и на отношения.

Не стоит превращать эту символику в утверждение, будто девятый год обязательно «кризисный». Научных оснований у такого правила нет. Название годовщины — культурная традиция, а не прогноз семейной психологии.

Как отметить 9 лет брака

Самый тематичный вариант — совместный мастер-класс по керамике: можно сделать чашки или тарелки, которые останутся у пары. Более спокойный сценарий — красивый чайный стол, ужин дома или встреча с друзьями.

Ещё одна идея — подготовить девять фотографий или коротких историй по одной на каждый год брака. Такой формат работает лучше абстрактных «обрядов», потому что говорит именно о конкретной паре.

Что подарить на фаянсовую свадьбу

Классические подарки — чайная пара, сервиз, блюдо, ваза или авторская керамика. Но если дома уже достаточно посуды, лучше не покупать очередной набор только из-за названия даты.

Мужу подойдут кружка ручной работы, кофейный набор, аксессуар для хобби или впечатление. Жене — ваза, украшение, интерьерная керамика, сертификат на мастер-класс или отдых. Паре — красивый предмет для дома, фотокнига, ужин или поездка.

Подарите на девятую годовщину брака совместный мастер-класс по керамике — подарок-впечатление, после которого у пары останутся сделанные своими руками чашки или тарелки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Можно ли дарить деньги

Да. Никакого общего запрета на деньги в эту годовщину нет. Конверт можно сделать тематичным: вложить открытку, керамический магнит или небольшой сувенир. Главное — не подменять внимательность формальным соблюдением символики.

Через год пара отмечает первый двузначный юбилей — оловянную, или розовую, свадьбу на 10 лет.

Поздравления с фаянсовой свадьбой

«С девятой годовщиной! Пусть ваш дом остаётся местом, где всегда хочется собираться за одним столом, разговаривать и строить планы».

«До первого круглого юбилея — всего год. Желаю встретить его с тем же теплом, доверием и чувством юмора, которые привели вас к сегодняшней дате».

«С фаянсовой свадьбой! Берегите то, что создавали девять лет, и пусть впереди будет ещё много красивых семейных традиций».

Частые вопросы

9 лет свадьбы — какая это свадьба? Фаянсовая.

Что дарят на фаянсовую свадьбу? Посуду и керамику, предметы для дома, личные подарки и совместные впечатления.