Фаянсовая свадьба: 9 лет брака — что подарить и как поздравить супругов
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Девять лет со дня свадьбы называют фаянсовой годовщиной. Что означает название, что подарить мужу, жене и паре, как отметить и поздравить с 9-летием брака.
Фаянсовая свадьба — девятая годовщина брака, символами которой считаются фаянс, домашний уют и хрупкость отношений, требующих бережного отношения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Девять лет после регистрации брака — фаянсовая свадьба. Фаянс знаком почти каждому по чашкам, тарелкам и сервизам: он красив, удобен в быту, но требует аккуратного обращения. Именно через эту двойственность обычно объясняют символику девятой годовщины.
Это последний год перед первым двузначным юбилеем семьи. Поэтому девятилетие можно отметить камерно, а можно устроить небольшую репетицию будущего десятилетия — собрать близких и вспомнить, как изменилась семья за это время.
Почему 9 лет называют фаянсовой свадьбой
В популярном календаре свадебных годовщин фаянс означает уже сложившийся домашний уклад. Посуда из этого материала служит долго, если обращаться с ней бережно, — похожую метафору переносят и на отношения.
Не стоит превращать эту символику в утверждение, будто девятый год обязательно «кризисный». Научных оснований у такого правила нет. Название годовщины — культурная традиция, а не прогноз семейной психологии.
Как отметить 9 лет брака
Самый тематичный вариант — совместный мастер-класс по керамике: можно сделать чашки или тарелки, которые останутся у пары. Более спокойный сценарий — красивый чайный стол, ужин дома или встреча с друзьями.
Ещё одна идея — подготовить девять фотографий или коротких историй по одной на каждый год брака. Такой формат работает лучше абстрактных «обрядов», потому что говорит именно о конкретной паре.
Предыдущую восьмую годовщину брака называют жестяной свадьбой: объясняли значение даты, идеи подарков мужу, жене и паре, варианты празднования и поздравления в этом материале.
Что подарить на фаянсовую свадьбу
Классические подарки — чайная пара, сервиз, блюдо, ваза или авторская керамика. Но если дома уже достаточно посуды, лучше не покупать очередной набор только из-за названия даты.
Мужу подойдут кружка ручной работы, кофейный набор, аксессуар для хобби или впечатление. Жене — ваза, украшение, интерьерная керамика, сертификат на мастер-класс или отдых. Паре — красивый предмет для дома, фотокнига, ужин или поездка.
Подарите на девятую годовщину брака совместный мастер-класс по керамике — подарок-впечатление, после которого у пары останутся сделанные своими руками чашки или тарелки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Можно ли дарить деньги
Да. Никакого общего запрета на деньги в эту годовщину нет. Конверт можно сделать тематичным: вложить открытку, керамический магнит или небольшой сувенир. Главное — не подменять внимательность формальным соблюдением символики.
Через год пара отмечает первый двузначный юбилей — оловянную, или розовую, свадьбу на 10 лет.
Поздравления с фаянсовой свадьбой
«С девятой годовщиной! Пусть ваш дом остаётся местом, где всегда хочется собираться за одним столом, разговаривать и строить планы».
«До первого круглого юбилея — всего год. Желаю встретить его с тем же теплом, доверием и чувством юмора, которые привели вас к сегодняшней дате».
«С фаянсовой свадьбой! Берегите то, что создавали девять лет, и пусть впереди будет ещё много красивых семейных традиций».
Частые вопросы
9 лет свадьбы — какая это свадьба? Фаянсовая.
Что дарят на фаянсовую свадьбу? Посуду и керамику, предметы для дома, личные подарки и совместные впечатления.
Какая следующая годовщина? 10 лет — оловянная, или розовая, свадьба.