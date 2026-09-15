Медная свадьба: 7 лет брака — что подарить и как отметить годовщину
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Семь лет брака называют медной свадьбой. Что означает эта годовщина, что подарить супругам, как отметить 7 лет вместе и какие поздравления выбрать.
Пара отмечает медную свадьбу — семь лет брака: уютный вечер, подарки в тёплых медных тонах и атмосфера семейного праздника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Семь лет со дня свадьбы в российской традиции называют медной свадьбой; встречается и второе название — шерстяная. После чугунной годовщины семья получает более пластичный символ: медь прочнее многих материалов первых лет и при этом легко принимает новую форму.
Отсюда главная идея даты — отношения уже выдержали заметную дистанцию, но способность меняться остаётся важной. Подарки на семь лет можно связать с медью, тёплой цветовой гаммой или просто выбрать то, что действительно пригодится семье.
7 лет брака — какая это свадьба
Седьмую годовщину называют медной. В части источников она также фигурирует как шерстяная: оба варианта существуют в популярной традиции.
Медь ценят за долговечность и пластичность. В символическом прочтении это про семью, которая стала устойчивее, но не потеряла способность договариваться и перестраиваться.
Посмотреть все годовщины свадьбы по годам можно в полном календаре Life.ru.
Как отметить 7 лет свадьбы
Годовщину можно отметить в кругу семьи или вдвоём. Для камерного праздника подойдёт ужин, поездка на выходные, баня или загородный дом; для компании — домашний стол с тёплыми медными и терракотовыми оттенками в декоре.
Необязательно строить весь праздник вокруг символа металла. Семилетие — хороший повод посмотреть фотографии прошлых лет, вспомнить главные события и придумать общую цель на следующий этап.
Что подарить на медную свадьбу
Тематические подарки — медные или выполненные в похожей гамме предметы: турка, подсвечник, поднос, интерьерный декор, украшение, аксессуар. Второе название годовщины позволяет добавить шерстяные вещи: плед, шарф, палантин или уютный домашний текстиль.
Мужу подойдут аксессуары, часы, предметы для хобби, качественный инструмент или кофейная турка. Жене — украшение, сумка, шерстяной палантин, предмет интерьера или сертификат на впечатление. Паре можно подарить красивую вещь для дома, путешествие или фотосессию.
Что не стоит дарить
Запретов, связанных именно с семилетием, нет. Суеверия про ножи и пустые кошельки относятся к общему подарочному фольклору. Если хочется их соблюсти, в кошелёк кладут монету, а за острый предмет символически дают мелкую монету. Но для современного подарка важнее удобство и интересы получателя.
Кстати, о предыдущей годовщине — чугунной свадьбе, 6 лет, — Life.ru собирал отдельный материал.
Поздравления с медной свадьбой
«С семилетием! Пусть ваш союз остаётся крепким и гибким, а дом — тёплым, спокойным и полным людей, к которым хочется возвращаться».
«С медной свадьбой! Желаю, чтобы всё ценное между вами с годами только набирало вес, а любые перемены делали семью сильнее».
«Семь лет вместе — отличный повод вспомнить, сколько уже пройдено, и загадать ещё больше. Любви, доверия и счастливых общих планов!»
А как поздравить молодожён со следующей годовщиной, что подарить на жестяную свадьбу и как отметить 8 лет брака, Life.ru писал в другой статье.
Частые вопросы
7 лет свадьбы — какая годовщина? Медная; также встречается название «шерстяная».
Что дарят на медную свадьбу? Медные аксессуары и посуду, шерстяные вещи, предметы для дома и совместные впечатления.
Нужно ли обязательно праздновать с гостями? Нет, формат зависит только от пары.