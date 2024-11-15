Четыре года в браке: льняная свадьба Льняная свадьба — четыре года совместной брачной жизни. Что подарить на льняную свадьбу, приметы на льняную свадьбу, как отмечать льняную свадьбу — подробнее на Life.ru. 15 ноября, 17:00 Что дарят на льняную свадьбу? Обложка © Шедеврум

4 года — льняная свадьба

Льняной свадьбой называют четырёхлетнюю годовщину супружеской жизни. Разбираемся, как появилась льняная свадьба, какие традиции несёт событие и что дарить паре на этот праздник.

Почему свадьба называется льняной

Достоверно история возникновения традиций льняной свадьбы неизвестна. Однако часто эту годовщину связывают с тем, что за четыре года жизни мужа и жены переплетаются, словно нити в ткани. Об этом нам напоминает и ситцевая свадьба — один год совместной жизни. Правда, в течение первого года со дня свадьбы отношения похожи на самую непрочную ткань. А вот лён крепче ситца и требует более кропотливой работы, что символизирует укрепление отношений между супругами к этому времени. Также четырёхлетнюю годовщину называют верёвочной — по тому же «переплетению судеб».

Также лён хорошо выдерживает воздействие высокой температуры — супруги стали более терпимы друг к другу и способны легче перенести трудности и перемены, поссорить и разлучить их уже намного сложнее.

Традиции на льняную свадьбу

Традиции четырёхлетней годовщины семейной жизни прочно связаны со льном, поэтому в доме, где празднуют, должна быть эта ткань. Фото © Шедеврум

Как можно догадаться, традиции четырёхлетней годовщины семейной жизни прочно связаны со льном, поэтому в доме, где празднуют, должна быть эта ткань. Стоит постелить на стол льняную скатерть, выбрать льняные салфетки, а супругам стоить надеть новую одежду изо льна. Облачаться в неё целиком необязательно — достаточно рубашки или даже платка.

Также в качестве традиции супруги могут обменяться льняными лентами или верёвочками и повязать их на запястья друг другу. Сделать это можно во время застолья или наедине — как больше нравится. Жест будет символизировать укрепление семейного союза.

Главным оттенком льняной свадьбы можно считать голубой и его вариации. Объясняется это тем, как выглядит цветок льна, — ярко-голубой, по оттенку напоминает василёк. У наших предков этот цвет был символом неба и воды, что давало ассоциации со спокойствием и миром. Аксессуары можно подобрать в этих оттенках, а гостям предложить прийти в голубой одежде.

Украсить праздник можно и соцветиями льна — яркими, благородными и изящными. Цветёт лён в июне-июле, в это время его легче всего найти в поле или приобрести. Цветёт всего один день, опадая к вечеру. Если ваша годовщина не выпадает на летний сезон, попробуйте купить стабилизированные цветы, а вот искусственных лучше избегать. Можно также использовать символ цветка льна как декор — на картинах, салфетках или посуде.

Второе название льняной свадьбы — восковая, так как стебель льна покрыт восковым налётом. Соответственно, ещё один атрибут четырёхлетней годовщины — восковые свечи. Ими можно декорировать помещение, праздничный стол или преподнести супругам в подарок.

Что подарить на льняную свадьбу

Самым очевидным и актуальным подарком станет вещь изо льна. Фото © Шедеврум

Подарки — неотъемлемая часть праздников и годовщин. Что дарят на льняную свадьбу? Самым очевидным и актуальным подарком станет вещь изо льна. Некоторые магазины делают специальные подборки с подарками на свадебные годовщины.

Что подарить жене

В идеале начать этот день можно с букета любимых цветов для супруги.

Муж может подарить жене ювелирные украшения с голубым топазом — этот камень считается одним из символов льняной свадьбы. Можно нанести на украшения гравировку, чтобы сделать этот день ещё более запоминающимся. Если вы ограничены в финансах, выберите бижутерию в цветах льняной свадьбы — например, с голубыми камнями.

Если жена любит принимать гостей, подберите льняные аксессуары для сервировки: скатерть, салфетки, плейсматы. Если хотите удивить, поищите или сделайте сами чехол для бутылки вина. Или закажите льняной фартук с вышивкой.

Главное — внимание. Если не планируете торжество, преподнесите супруге небольшой подарок изо льна, например сумку-шопер, набор заколок или сувенир, сделанный своими руками, — от игрушки до открытки.

Что подарить мужу

Льняная одежда — отличный выбор, если у вас в семье принято её дарить. Подойдёт рубашка, пиджак, льняной костюм или пижама.

Дневник, блокнот или ежедневник с льняной обложкой.

Среди символических подарков для мужа — плетёный браслет из льняной нити, подушка для кресла или авто. Конечно, льняная.

Можно не ограничиваться только символикой праздника, выбирайте то, что ваша вторая половинка любит и о чём мечтает. Самое важное — чтобы ваш супруг был рад презенту. А лён можно добавить в упаковку и декор подарка.

Варианты подарков для друзей

В подарок лучше выбрать изделие из чистого, а не смесового льна. Фото © Шедеврум

Выбор огромен: постельное бельё, скатерти, салфетки, покрывала, подушки, игрушки. Можно подарить домашнюю одежду, например пижаму, халат-кимоно, или аксессуары. Лучше выбрать изделие из чистого, а не смесового льна.

Можно подарить и другие символичные вещи: посуду и текстиль голубого цвета, парные блокноты с льняной обложкой, предметы декора с цветками льна. Хорошим вариантом будут восковые свечи — классические, необычной формы или ароматические.

Что не стоит дарить на льняную свадьбу

Дарить в такой день деньги не стоит — они могут стать отличным подарком на день рождения, Новый год или любой другой праздник. А вот на годовщину, и льняная — не исключение, от вас ждут особого внимания.

Поздравления с льняной годовщиной свадьбы

В качестве подарка на льняную свадьбу можно выбрать символичные вещи: посуду и текстиль голубого цвета, парные блокноты с льняной обложкой, предметы декора с цветками льна. Фото © Шедеврум

Life.ru подготовил несколько ярких поздравлений с днём льняной свадьбы — эти слова можно написать в открытке или произнести как тост за праздничным столом.

С льняной свадьбой! Пусть ваши сердца продолжают биться в унисон, а вместе вы создаёте жизнь, полную нежности и заботы друг о друге!

Четыре года — это только начало вашего чудесного пути. Пусть ваши чувства будут такими же крепкими и надёжными, как лён.

Пусть ваша любовь с каждым годом становится только крепче, а все трудности вы преодолеваете, держась за руки.

За эти четыре года вы научились понимать и поддерживать друг друга. Желаем вам сохранить эту гармонию, пусть ваша любовь цветёт, как лён на солнечном поле.

Вы стали настоящей командой за эти четыре года. Пусть ваш союз с годами становится только крепче!

Авторы Анастасия Лежепекова