«Самый крутой, самый сильный»: Домнина опубликовала архивное фото со свадьбы и призналась в любви Костомарову

Фигуристка Оксана Домнина трогательно поздравила своего мужа Романа Костомарова с 12-й годовщиной свадьбы, которую они отпраздновали 25 апреля. В честь памятной даты спортсменка поделилась архивным снимком с церемонии бракосочетания, прошедшей в ЗАГСе на Таганке.

«Люблю тебя. Мой самый крутой. Мой самый сильный. Мой самый невероятный муж!» — написала Домнина.

Ранее Роман Костомаров устроил необычный эксперимент и опробовал полёт в аэродинамической трубе. В подписи к опубликованному видеоролику он пожелал всем лёгкости и полёта.