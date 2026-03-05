Костомаров и Домнина назвали себя староверами и отказались играть вторую свадьбу

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина заявили, что не собираются повторно праздновать свадьбу. Пара выступила в рамках «Форума в большом городе», который организовал VK. Там они ответили на вопросы о семье и отношениях.

Оксана Домнина и Роман Костомаров рассказали о своих отношениях. Видео © Life.ru

«Мы староверы поэтому достаточно одной [свадебной церемонии]», — сказал Костомаров.

Спортсмен также поделился своим взглядом на любовь. По его словам, со временем отношения становятся глубже и строятся на доверии. Костомаров добавил, что страсть чаще проявляется в начале отношений, а дальнейшее развитие зависит от самих людей и того, что они делают ради сохранения чувств. Отдельно фигурист высказался о мужских эмоциях.

«Я обожаю плакаться, я обожаю ныть, я обожаю чтобы меня жалели. Хоть я и сильный, но я люблю иногда поныть», — признался олимпийский чемпион.

Бронзовая призёрка Олимпиады, чемпионка мира Домнина поддержала мужа и отметила, что считает такие проявления эмоций нормальными.

Ранее сообщалось о новом социальном тренде — повторных свадьбах. Если раньше свадьба воспринималась как уникальное событие, закрепляющее союз раз и навсегда, то сегодня некоторые супруги решаются на повторное проведение торжества спустя годы совместной жизни. Это может быть приурочено к круглой дате, преодолению сложного периода в отношениях или просто желанию заново пережить эмоции первого бракосочетания.

Ранее на «Форуме в большом городе» певица Валерия призналась, что употребление феминитивов вызывает у неё раздражение и кажется ей «ужасным», особенно в иностранных языках.