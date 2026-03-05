«Какой-то ужас»: Певица Валерия поделилась, что её бесит в речи больше всего

Певица Валерия призналась, что употребление феминитивов вызывает у неё раздражение и кажется ей «ужасным», особенно в иностранных языках. Об этом она поделилась в беседе с журналистом Life.ru в рамках «Форума в большом городе», организованного VK.

Певица Валерия поделилась, что её больше всего бесит в речи. Видео © Life.ru

«Вот это (феминитивы — прим. Life.ru) меня, честно, прям подбешивает. Вот это прямо ужасно… Короче, это просто какой-то ужас», — сказала Валерия.

Артистка отметила, что особенно смешно ей кажется использование феминитивов во французском языке. Она подписана на французские паблики, где окончания слов меняются в зависимости от рода и числа, и добавление женских форм, по её словам, делает предложения крайне странными и трудными для понимания. Валерия подчеркнула, что иногда такие конструкции кажутся ей даже «до маразма».

