Валерия в шоке от зрительниц, сорвавших концерт Славы и заставивших её думать о суициде

Певица Валерия выразила своё недоумение на фоне инцидента на концерте Славы (Анастасия Сланевская), у которой после выступления появились суицидальные мысли. Об этом Валерия Перфилова рассказала журналистам на премии «Новое Радио AWARDS».

Валерия поражена инцидентом на концерте певицы Славы. Видео © Life.ru

«Не нравится — выйди. Напиши жалобу потом, если тебе до такой степени не нравится и ты считаешь себя обманутой. Но ты не имеешь права заходить на сцену даже в целях безопасности. Как охрана это допустила? Честно, я в шоке», — сказала Валерия.

По её словам, у недовольных зрительниц могло при себе быть оружие, поэтому таких ситуаций ни в коем случае нельзя допускать на любых концертах. Валерия отметила, что понимает чувства Славы, которая вступила в дискуссию с женщинами, однако охрана должна была сразу среагировать и увести артистку со сцены. В итоге это всё обернулось стрессом для певицы, а зрители, которые просто пришли послушать музыку, были вынуждены наблюдать за скандалом.

«Здесь охрана плохо сработала», — заключила певица.

Напомним, что певица Слава заявила, что после концерта в Пензе она захотела покончить с собой. Несколько женщин начали из зала кричать, что Сланевская плохо поёт. Зрительницы даже полезли к ней на сцену, чтобы помешать выступлению. Они требовали вернуть им деньги за билеты и обвиняли артистку в пьянстве.