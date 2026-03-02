Певица Слава заявила о желании покончить с собой после скандала на концерте в Пензе

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила о желании покончить с собой после скандального срыва концерта в Пензе. Выступление артистки, которая, по её словам, из последних сил пытается доработать тур, закончилось конфликтом со зрительницами и вызовом полиции.

Несколько женщин в зале стали выкрикивать, что певица плохо поёт, мешали ей и пытались лезть на сцену. Слава остановила концерт, объяснив, что ей плохо. В ответ зрительницы потребовали вернуть деньги и обвинили артистку в пьянстве. Сама певица утверждает, что пила только лекарства, из-за которых ей и стало плохо.

Конфликт продолжился за кулисами. Прибывшая полиция предложила всем участникам написать заявления. Позже Слава вышла на связь в слезах и рассказала, что отмена концерта грозила бы ей многомиллионными штрафами, поэтому она вышла на сцену, хотя «еле стояла на ногах». В конце видео она заявила, что лучше уйдёт из жизни, чем будет выносить «весь этот позор».

Ранее российская певица Слава уже оказывалась в центре скандала. 18 февраля в Смоленске она прервала концерт посреди выступления. По словам очевидцев, артистка вела себя вызывающе, использовала ненормативную лексику и исполняла большую часть песен под фонограмму. Спустя час двадцать минут она остановилась на середине композиции, расплакалась, сообщила, что у неё случилось горе, и ушла со сцены.