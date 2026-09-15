10 лет свадьбы: оловянная или розовая годовщина — что подарить и как отметить

Десять лет со дня свадьбы — первый двузначный юбилей семьи. В русскоязычной традиции у него сразу два распространённых названия: оловянная и розовая свадьба. Они не противоречат друг другу и отражают разные стороны одной даты.

Олово связывают с гибкостью и умением супругов подстраиваться друг под друга, а розу — с романтикой и чувствами, которые важно сохранять спустя годы. Поэтому десятилетие легко обыграть и в подарках, и в оформлении праздника.

10 лет брака — какая это свадьба

Наиболее распространённые варианты — оловянная и розовая свадьба.

Олово — мягкий и пластичный металл, поэтому популярное толкование делает акцент на гибкости отношений. Роза даёт второй образ: красоту и романтику, которые не должны исчезать из семейной жизни после первого десятилетия.

Как отметить 10 лет свадьбы

Круглая дата позволяет выбрать более торжественный формат: ресторан, загородный дом, семейный ужин или небольшую «вторую свадьбу» с близкими. Хорошо работает идея собрать людей, которые были рядом с парой десять лет назад, и добавить тех, кто появился в их жизни позже.

Если хочется камерности, можно устроить путешествие вдвоём или повторить маршрут медового месяца. В декоре необязательно использовать розовый цвет повсюду: достаточно цветов, нескольких деталей и фотографий из разных лет.

Что подарить на оловянную или розовую свадьбу

Буквальные подарки из олова найти сложнее, поэтому символику часто передают через цвет, форму или идею гибкости. Подойдут металлические аксессуары, посуда, интерьерные предметы, памятная вещь с гравировкой. Розовая линия проще: букет роз, парфюм, текстиль, украшение с розовым камнем или впечатление для двоих.

На 10 лет свадьбы можно обыграть обе символики годовщины: подарить металлический аксессуар или памятную вещь с гравировкой, а «розовую» тему поддержать букетом, украшением, парфюмом или романтическим подарком для двоих. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мужу можно подарить часы, аксессуар, вещь для хобби, путешествие или персональный подарок с датой. Жене — украшение, сумку, любимый парфюм, букет или сертификат на отдых. Паре — семейную фотосессию, альбом за десять лет, технику для дома, путешествие или общий опыт.

Что подарить супругам от детей и друзей

Если у пары уже есть дети, особенно ценным может стать подарок, сделанный вместе: семейное видео, альбом, рисунки, подборка воспоминаний. Друзьям стоит ориентироваться на интересы супругов, а не на стоимость символического металла.

Для большого юбилея уместен общий подарок от компании — например, поездка, сертификат или качественная вещь для дома. Так меньше риск получить пять одинаковых наборов бокалов.

Поздравления с 10-летием свадьбы

«С первым большим юбилеем вашей семьи! Пусть следующие десять лет принесут ещё больше общих побед, путешествий, спокойствия и поводов влюбляться друг в друга заново».

«С оловянной свадьбой! Желаю вам сохранять гибкость в мелочах и твёрдость в главном — в доверии, уважении и выборе быть вместе».

«С розовой свадьбой! Пусть в семейной жизни всегда остаётся место романтике, а за первым десятилетием обязательно придут серебряное, золотое и все остальные юбилеи».

Следующая годовщина — стальная свадьба, 11 лет.

Частые вопросы

10 лет свадьбы — какая это свадьба? Оловянная, также широко используется название «розовая».

Что подарить жене на 10 лет брака? Украшение, букет, путешествие, памятный аксессуар или подарок, связанный с её интересами.