Ситцевая свадьба: первый год брака Ситцевая свадьба — первый юбилей в жизни молодожёнов. О том, как поздравить с первым годом свадьбы, о традициях, обрядах и о самом празднике — в материале Life.ru. 17 ноября, 04:01 Первая годовщина свадьбы — ситцевая свадьба. Обложка © «Шедеврум»

В первый год семейной жизни многие отношения проходят серьёзную проверку на прочность. Поэтому так важно отметить первую годовщину — ситцевую свадьбу.

Почему свадьба называется ситцевой

Существует несколько теорий, почему первая годовщина в браке называется именно ситцевой свадьбой. Первая теория — в общей традиционной логике названия всех годовщин семейной жизни супругов. Считается, что спустя год после бракосочетания отношения между мужем и женой ещё не настолько прочны, чтобы выдержать серьёзные испытания. Такой союз ещё недостаточно прочен и стабилен, а потому его сравнивали с лёгким, хрупким и недолговечным материалом — ситцем. Считается, что спустя всего 12 месяцев отношения супругов довольно легко испортить — как и порвать ситцевые вещи.

Вторая теория тоже имеет исторические корни. В старину ситец использовали для пеленания младенцев, а как раз через год в браке у многих пар появлялся ребёнок. Поэтому на первую годовщину новоиспечённым родителям гости приносили подарки из ситца для малыша — пелёнки, одеяла и распашонки.

В старину ситец использовали для пеленания младенцев, а как раз через год в браке у многих пар появлялся ребёнок. Фото © «Шедеврум»

Третья теория опирается на особенности семейной жизни в первый год брака. Считается, что это время муж и жена в основном проводят в постели, на ситцевом белье. В некоторых случаях от такой активности простыни, одеяла и наволочки даже износились до состояния марли. Отсюда второе, менее популярное название первой годовщины брака — марлевая свадьба.

Традиции на ситцевую свадьбу

Главная традиция на ситцевую свадьбу сохранилась с незапамятных времён. В этот день супруги преподносили друг другу ситцевые платки — символ избавления от слёз, которые были пролиты в первые 12 месяцев семейной жизни. При этом на каждом из них надо было обязательно завязать узелок — на прочную и долгую семейную жизнь.

В этот день супруги преподносили друг другу ситцевые платки. Фото © «Шедеврум»

Во время обмена такими подарками было принято также преподносить друг другу клятвы любви и верности. Или можно вместе произнести одну клятву. Например, такую: «Как узел завязан, так и мы вместе связаны. Вместе быть — друг друга любить». Эти платочки убирали в надёжное укромное место: например, в сундук или шкатулку. Считалось, что чем дольше на платках держатся те самые узелки, тем дольше и прочнее будет семейная жизнь.

В давние времена готовиться к Ситцевой свадьбе начинали заранее. Жена должна была вышить праздничную скатерть, подготовить мужу расшитую сорочку, а себе – нарядный сарафан. При этом желательно, чтобы жена весь день провела в ситцевой одежде: от рассвета до заката! Кроме того, вечером перед годовщиной принято стелить свежее постельное бельё — для мира и гармонии в отношениях. Желательно, конечно, ситцевое, но не обязательно.

Вечером перед годовщиной принято стелить свежее постельное бельё — для мира и гармонии в отношениях. Фото © «Шедеврум»

В советское время появилась ещё одна традиция: муж и жена распивали бутылку шампанского, которую хранили со дня бракосочетания. Такая бутылка была только для них двоих, а после первого глотка супруги загадывали желание.

Что подарить на ситцевую свадьбу

Что подарить на ситцевую свадьбу — хороший вопрос, ведь это хоть и не такая большая дата, как, например, серебряная (25 лет) или золотая свадьба (50 лет). Однако это важный праздник, ведь молодожёны сохранили отношения и прошли вместе первые 12 месяцев — уже как полноценная семья! Поэтому кроме ситцевых платков супруги могут преподнести друг другу ещё что-то. Гостям тоже желательно подготовиться к празднованию — конечно, если их позвали на ситцевую свадьбу.

Молодожёнам принято дарить текстильные изделия: постельное бельё, предметы гардероба, скатерть, полотенца или салфетки. Можно преподнести что-то для ребёнка, если у пары уже родился малыш. Желательно из ситца. При этом по традиции нужно сопроводить подарок хотя бы символическим предметом из хлопка — это задел на будущее и пожелание долгих отношений, ведь вторая годовщина как раз называется хлопковой свадьбой.

На первую годовщину молодожёнам принято дарить текстильные изделия. Фото © «Шедеврум»

Что подарить мужу

Издревле считалось, что главные подарки на ситцевую свадьбу должны вручать мамы мужа и жены — соответственно, тёща и свекровь. Тёща должна преподнести зятю, мужу своей дочери, ситцевую рубашку — чтобы он приносил в дом каждую копейку. Жена также может преподнести супругу что-то из одежды или аксессуаров — желательно из того же материала. Однако можно выбрать и более современный подарок: например, портмоне, галстук или набор полезных предметов для его хобби (рыбалки, моделирования, паяния).

Что подарить жене

На ситцевую свадьбу свекровь традиционно должна подарить невестке ситцевое платье. Считается, что такой подарок — пожелание лёгких отношений в дальнейшем. Хотя некоторые поговаривают, что за год семейной жизни невестка ещё просто не заслужила наряда из более прочного и долговечного материала.

На ситцевую свадьбу свекровь традиционно должна подарить невестке ситцевое платье. Фото © «Шедеврум»

Муж также может преподнести жене на первую годовщину брака предмет гардероба или милый аксессуар. Однако кроме этого можно подарить, например, ювелирное украшение — чтобы ещё раз продемонстрировать свою любовь и восхищение избранницей.

Что нельзя дарить на ситцевую свадьбу

На ситцевую свадьбу супругам нельзя дарить носки и штаны. По народным поверьям, это символ долгой дороги и скорого расставания. А ещё лучше воздержаться от покупки игрушек — считается, что такой подарок жене или мужу помешает зачатию ребёнка. Также не стоит дарить зеркало, нож или часы — считается, что это символ скорого расставания пары.

Поздравления с ситцевой годовщиной свадьбы

Во время празднования принято поздравлять супругов в стихах или прозе. Фото © «Шедеврум»

Ситцевая свадьба — первая годовщина в жизни супругов, и во время празднования принято поздравлять их в стихах или прозе. Подобрали для вас несколько вариантов таких речей:

1. Есть у вас для радости причина — Поздравляем с первой годовщиной! На пути желаем счастье встретить, Трудностей же — даже не заметить.

Ситцевая свадьба — лишь начало Жизни светлой, яркой, без печали И успешных планов, общих целей. Пусть успех в любом поможет деле.

Крепнет пусть любовь и расцветает, Каждый день пускай улыбки дарит, Дом пускай уют не покидает, А судьба — во всём вам помогает!

Можно вместе испечь торт или печенье — тогда и отношения в браке будут сладкими как сдоба. Фото © «Шедеврум»

2. День сегодня необычный — Годовщина свадьбы вашей. Пусть любовью безграничной Чувства полнятся, как раньше!

Нынче ситцевая дата, Целый год живёте вместе И романтикой объяты, Будто бы жених с невестой! И ведёт вас вдаль дорога К новым, светлым приключениям, Пусть там будет счастья много И красивых впечатлений!

Интересные факты о ситцевой свадьбе

Первая годовщина семейной жизни супругов называется ситцевой свадьбой только в России. Фото © «Шедеврум»

Ситцевая свадьба — особая дата, поэтому с ней связано много интересных традиций. Life.ru собрал для вас самые интересные. Первая годовщина семейной жизни супругов называется ситцевой свадьбой только в России и некоторых других странах постсоветского пространства. А вот в Германии, например, это бумажная годовщина. Считается, что в этот день муж и жена могут начать всё с чистого листа, проведя в новом статусе первые 12 месяцев. В Соединённых Штатах Америки и вовсе связывают первую годовщину брака с часами: когда испытание в виде первого года совместной жизни супругов пройдено, можно запускать новый отсчёт времени.

Поверья гласят, что супруги должны очень ответственно подойти к началу дня в ситцевую свадьбу. Если они проснулись одновременно, то это символ скорой беременности и появления на свет нового члена семьи. При этом после пробуждения родители пары должны преподнести супругам воду для умывания. Если муж и жена вытрут лица ситцевым полотенцем, их брак будет долгим и счастливым. При умывании можно произнести символичную фразу: «Умыты будут два лица, навеки вместе до конца. Ситец подтвердит слова. Аминь».

После пробуждения родители пары должны преподнести супругам воду для умывания. Фото © «Шедеврум»

Для того чтобы сохранить отношения на как можно более долгий срок, в ситцевую свадьбу можно совершить несколько действий. Хорошая идея — обвенчаться в церкви, ведь спустя год семейной жизни супруги уже знают друг друга лучше и скрепить союз таким образом можно более осознанно и уверенно. А ещё можно вместе испечь торт или печенье — тогда и отношения в браке будут сладкими как сдоба.

Гости на ситцевую свадьбу — сложный вопрос, здесь поверья противоречивые. Одни старожилы говорят, что в этот день никого нельзя пускать в дом. Если придёт мужчина — вскоре изменит жена, а если женщина — муж. Другие говорят, что гости, наоборот, расскажут о грядущем счастье. Если в дом первым заглянет мужчина, это сулит скорое увеличение дохода, а если знакомая женского пола — появление ребёнка.

В день ситцевой свадьбы жена накрывает большой стол для родственников и друзей. Фото © «Шедеврум»

По традиции в день ситцевой свадьбы жена накрывает большой стол для родственников и друзей. Так она показывает, что стала хорошей хозяйкой. При этом после застолья вся посуда должна остаться пустой — и тарелки, и стаканы с рюмками. Все блюда надо обязательно съесть до последнего кусочка, иначе отношения супругов будут под угрозой. А уже после того, как муж и жена проводят гостей, можно ещё раз провести первую брачную ночь.

Авторы Вячеслав Кокуркин