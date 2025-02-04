Больше не «лпшки»: Почему разрушается дружба и можно ли это исправить

Порой в жизни бывает так, что некогда надёжный и близкий друг становится посторонним человеком или даже врагом. Почему это происходит, объяснила психолог Майя Голубева.

В первую очередь люди отдаляются друг от друга из-за смены интересов и приоритетов. Между ними начинает возникать всё больше разногласий, и общение в итоге сводится на нет.

«Если друзья не умеют разрешать конфликты и находить компромиссы, это может привести к разрыву отношений. При этом недостаток общения и внимания друг к другу также может разрушить дружбу», — отметила психолог в разговоре с RuNews24.ru.

Также дружбу могут разрушить сплетни, зависть, предательство или ревность, добавила эксперт. На отношения двух людей может повлиять третий, что может привести к серьёзному конфликту и прекращению общения. При этом дружбу спустя время можно восстановить, но при условии, если этого хотя оба. Например, один признаёт свои ошибки и извиняется, а другой готов простить и всё забыть.