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4 февраля, 10:21

Больше не «лпшки»: Почему разрушается дружба и можно ли это исправить

Психолог Голубева: Смена интересов и ревность могут разрушить дружбу

Порой в жизни бывает так, что некогда надёжный и близкий друг становится посторонним человеком или даже врагом. Почему это происходит, объяснила психолог Майя Голубева.

В первую очередь люди отдаляются друг от друга из-за смены интересов и приоритетов. Между ними начинает возникать всё больше разногласий, и общение в итоге сводится на нет.

«Если друзья не умеют разрешать конфликты и находить компромиссы, это может привести к разрыву отношений. При этом недостаток общения и внимания друг к другу также может разрушить дружбу», — отметила психолог в разговоре с RuNews24.ru.

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Также дружбу могут разрушить сплетни, зависть, предательство или ревность, добавила эксперт. На отношения двух людей может повлиять третий, что может привести к серьёзному конфликту и прекращению общения. При этом дружбу спустя время можно восстановить, но при условии, если этого хотя оба. Например, один признаёт свои ошибки и извиняется, а другой готов простить и всё забыть.

Ранее психолог рассказал, возможна ли всё-таки дружба между мужчиной и женщиной. По мнению эксперта, всё зависит от личных установок. Главное понимать, что в дружбе нет места романтике, вместо них на первое место выходят другие чувства, основанные на схожести взглядов на жизнь. В противоположном поле надо научиться видеть в первую очередь личность со своими интересами, особенностями и недостатками.

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freepik

Алёна Зиновьева
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