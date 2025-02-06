«Главное – не искалечить»: Россиян предупредили об опасности лжепсихологов

Психолог Майя Голубева поддержала инициативу российских парламентариев о создании реестра психологов. Она подчеркнула в беседе с RuNews24.ru, что в нашей стране требуется закон, регулирующий профессиональную сферу, в которой развелось большое количество лжеспециалистов.

«Человек, который не является психологом с образованием, может сильно навредить пациенту. Психология — это лечение. И тут главное – не искалечить и так нуждающегося в помощи человека», — отметила собеседница издания.