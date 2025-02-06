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Регион
6 февраля, 14:47

«Главное – не искалечить»: Россиян предупредили об опасности лжепсихологов

Психолог Голубева: Лжепсихологи могут усугубить проблемы травмированных людей

Психолог Майя Голубева поддержала инициативу российских парламентариев о создании реестра психологов. Она подчеркнула в беседе с RuNews24.ru, что в нашей стране требуется закон, регулирующий профессиональную сферу, в которой развелось большое количество лжеспециалистов.

«Человек, который не является психологом с образованием, может сильно навредить пациенту. Психология — это лечение. И тут главное – не искалечить и так нуждающегося в помощи человека», — отметила собеседница издания.

По её словам, в последнее время появилось множество краткосрочных курсов, якобы обучающих психологии. В реальности же лжепсихологи вместо помощи пытаются нажиться на чужом горе. При этом они могут не просто не помочь, а ещё и усугубить проблемы травмированных людей, заключила эксперт.

«Хвастаются сроками»: Россиянам объяснили, почему не нужно годами ходить к психологу
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Ранее Life.ru сообщал, что россияне выбрали играть в The Sims вместо похода к психологу. Также эксперт рассказал, почему молодёжь сегодня не может обойтись без психологов.

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Борис Эльфанд
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