«Главное – не искалечить»: Россиян предупредили об опасности лжепсихологов
Психолог Голубева: Лжепсихологи могут усугубить проблемы травмированных людей
Психолог Майя Голубева поддержала инициативу российских парламентариев о создании реестра психологов. Она подчеркнула в беседе с RuNews24.ru, что в нашей стране требуется закон, регулирующий профессиональную сферу, в которой развелось большое количество лжеспециалистов.
«Человек, который не является психологом с образованием, может сильно навредить пациенту. Психология — это лечение. И тут главное – не искалечить и так нуждающегося в помощи человека», — отметила собеседница издания.
По её словам, в последнее время появилось множество краткосрочных курсов, якобы обучающих психологии. В реальности же лжепсихологи вместо помощи пытаются нажиться на чужом горе. При этом они могут не просто не помочь, а ещё и усугубить проблемы травмированных людей, заключила эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что россияне выбрали играть в The Sims вместо похода к психологу. Также эксперт рассказал, почему молодёжь сегодня не может обойтись без психологов.