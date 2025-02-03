«‎Достигаторы» на терапии: Почему молодёжь сегодня не может обойтись без психологов

Опросы ВЦИОМа показывают, что за последние 10 лет спрос на услуги психологов в России вырос в два раза. Причём за помощью к специалистам обращаются по большей мере молодые жители мегаполисов. О причинах такой тенденции высказался в интервью kp.ru практикующий психолог Михаил Хорс.

Эксперт объяснил, что в последние 30 лет люди, особенно в городах, стали более тревожными и эмоционально напряжёнными. В первую очередь Хорс связал это с увеличением темпа жизни и завышенными требованиями к себе: уже в 30 лет россияне хотят всего достичь, состоявшись в карьере и обзавестись семьёй. Такое «достигаторство» приводит к тому, что люди загоняют себя и физически, и морально.

«Достигаторство» приводит к стрессу. Снять его можно при помощи физической активности: во время движения вырабатывается серотонин, или «гормон радости». Но лифты, машины и электросамокаты «крадут» наше умение снижать уровень стресса естественным образом», — отметил психолог.

Вместо спорта люди идут по более короткому и быстрому пути. Они начинают заедать стресс, а также употреблять запрещённые вещества, пить алкоголь и заниматься сексом. Без «допинга» мир кажется серым, и тогда человек ищет эмоциональную поддержку в лице психологов.

Он посоветовал выбирать специалистов, у которых достаточно не только практического, но и жизненного опыта. У них обязательно должен быть супервизор — старший коллега, который помогает. Кроме того, они сами должны проходить терапию, чтобы суметь помочь преодолеть жизненные трудности другим.